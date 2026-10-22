சீர்மரபினர் நல வாரியஉதவித்தொகை

UPDATED : அக் 07, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 07, 2026 07:08 PM
சிவகங்கை: சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் உதவித்தொகை பெற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என சிவகங்கை கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் விபத்து ஈட்டுறுதி திட்டத்தின் கீழ் உதவி தொகை ரூ.1.25 லட்சம் வரை, இயற்கை மரண உதவித்தொகை ரூ.30 ஆயிரம், ஈமச்சடங்கு செலவு தொகை ரூ.5 ஆயிரம், கல்வி உதவித்தொகை (ரூ.1,000 முதல் 8,000 வரை),திருமண உதவித்தொகை (ரூ.3,000 முதல் 5,000 வரை), மகப்பேறு உதவித்தொகை ரூ.6,000 , கண் கண்ணாடி செலவு தொகை ரூ.750, முதியோர் பென்ஷன் ரூ.1,200 வீதம் மாத உதவி தொகை பெறலாம். இத்திட்டத்தில் உதவி பெற வயது 18 முதல் 60 க்குள் இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் ஒருவர் அமைப்பு சாரா நிறுவன ஊழியராக இருந்து, வாரியத்தில் உறுப்பினராக பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக பதிவு செய்யவும், புதுப்பிக்கவும், நலத்திட்ட உதவிகள் பெறுதலை எளிதாக்கும் விதமாக ’’ www.dncwb.tn.gov.in’’ இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் விபரங்களுக்கு சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மாவட்ட பிற்பட்டோர் நல அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம், என்றார். //