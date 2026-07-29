திருப்புவனம் ஆற்றை சுத்தம் செய்ய பக்தர்கள் வலியுறுத்தல்
திருப்புவனம் ஆற்றை சுத்தம் செய்ய பக்தர்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:17 AM
திருப்புவனம்: திருப்புவனம் வைகை ஆற்றை ஆடி அமாவாசைக்கு முன்னதாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என பக்தர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
காசியை விட அதிகம் புண்ணியம் தரும் ஸ்தலம் என திருப்புவனம் வைகை ஆற்றங்கரை போற்றப்படுகிறது. தினசரி ஏராளமான ஹிந்துக்கள் மறைந்த முன்னோர்களுக்கு திதி, தர்ப்பணம் வழங்க திருப்புவனம் வைகைக்கு வந்து செல்கின்றனர்.
பக்தர்கள் வருகை தருவதால் வைகை ஆற்றினுள் தற்காலிக கீற்று கொட்டகை அமைத்து பக்தர்கள் திதி, தர்ப்பணம் வழங்குவது வழக்கம்.
இந்தாண்டு ஆடி அமாவாசை ஆகஸ்ட் 12ம் தேதி வர உள்ளது. வைகை ஆற்றினுள் திருப்புவனம் புதூரில் கானூர், பழையனூர் கண்மாய்கள் பாசன வசதி பெறுவதற்காக மிக நீளமான அணைக்கட்டு கட்டப்பட்டுள்ளது. மதுரை நகரின் ஒட்டு மொத்த சாக்கடையும் வைகை ஆற்றில் திறந்து விட்டபடியால் கானூர் அணைக்கட்டில் இருந்து திதி பொட்டல் வரை சாக்கடை நீர் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
மேலும் ஆற்றில் அடித்து வரப்பட்ட ஆகாயத்தாமரை செடிகளும் குவிந்து சுகாதார கேட்டை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இன்னும் 15 நாட்களே உள்ள நிலையில் வைகை ஆற்றில் உள்ள சாக்கடை கழிவுகள், ஆகாயத்தாமரை செடிகளை அப்புறப்படுத்தி வைகை ஆற்றை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.