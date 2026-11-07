அரிசி கடத்தல் புகாரளித்த மாற்றுத்திறனாளி மீது தாக்கு
அரிசி கடத்தல் புகாரளித்த மாற்றுத்திறனாளி மீது தாக்கு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:14 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் அரிசி கடத்துவோர் குறித்து கலெக்டரிடம் புகார் அளித்த மாற்றுத்திறனாளி பெண் சுபஜாவை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்த பெண்ணை போலீசார் கைது செய்தனர். சிவகங்கையில் தமிழ்நாடு வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில் 608 வீடுகள் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் 300 வீடுகளில் வசித்து வருகின்றனர். இதில் ஒரு வீட்டில் மாற்றுத்திறனாளி பெண் சுபஜா 28, தங்கியுள்ளார்.
இவர் கடந்த ஆக., 31 அன்று கலெக்டர் ஆகாஷிடம், அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் உள்ள வீடுகளில் ரேஷன் அரிசி பதுக்கி வைத்து, பிற மாவட்டங்களுக்கு கடத்துவதாகவும், வாலிபர்களை தங்க வைத்து கஞ்சா விற்பனை செய்வதாக புகார் அளித்தார். இந்த விரோதம் காரணமாக சுபாஜாவிடம் நவ., 5 ம் தேதி காலை அக்குடியிருப்பில் வசிக்கும் முருகன் மனைவி மலர்விழி 35 என்பவர் தலைமையில் பெண்கள் சிலர் சுபஜாவிடம் தகராறு செய்து, அவரை இழுத்து சென்று அடித்து கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர். காயமுற்ற சுபஜா சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
சிவகங்கை இன்ஸ்பெக்டர் அருள்பிரகாஷ், மாற்றுத்திறனாளி பெண் சுபஜாவை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக மலர்விழியை கைது செய்தார். ///