திருப்புத்தூர் பயணிகளுக்கு அவமதிப்பு மதுரையில் தொடரும் அவலம்
திருப்புத்தூர் பயணிகளுக்கு அவமதிப்பு மதுரையில் தொடரும் அவலம்
ADDED : அக் 25, 2026 05:17 PM
திருப்புத்தூர்: மதுரையில் பெண் பயணியை பஸ்சில் ஏற அனுமதி மறுத்த தனியார் பஸ்சை திருப்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் பயணிகள் முற்றுகையிட்டனர்.
திருப்புத்தூர் பாலா மனைவி வித்யா 36. இவர் நேற்று (அக்.,24) மாலை 3:00 மணிக்கு, தனது ஒன்றரை வயது குழந்தையுடன் மதுரை எம்.ஜி.ஆர்., பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்ற திருப்புத்துார் வழியாக தேவகோட்டை சென்ற தனியார் பஸ்சில் ஏற முயன்றார். அப்போது கண்டக்டர் சரவணன் மறுத்துவிட்டார். பஸ் புறப்படும் போதுதான் வரவேண்டும் என கூறியுள்ளார். இதனால் அதிருப்தியான அப்பெண் அரசு பஸ்சில் ஏற முயற்சித்தார். அப்போது குறுக்கிட்ட தனியார் பஸ் கண்டக்டர், எங்கள் பஸ் புறப்பட்ட பின்னர் தான், அரசு பஸ்சில் ஏற வேண்டும் எனக்கூறி தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். தனியார் பஸ் சென்ற பின் அரசு பஸ்சில் ஏறி, திருப்புத்துார் வந்துள்ளார். இரவு 8:00 மணிக்கு திருப்புத்துார் வந்த தனியார் பஸ்சை பொதுமக்கள் வழிமறித்தனர். போலீசார் சமரசம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து திருப்புத்துார் போலீசில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் புகார் அளித்தார். கடந்த சில ஆண்டாக திருப்புத்துார் பயணிகளை ஏற்ற மறுக்கும் பஸ்கள் மீது அதிகாரிகள் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை என புகார் அளித்தனர்.