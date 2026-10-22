மாவட்ட கலைத்திருவிழா

UPDATED : அக் 08, 2026 05:40 PM
ADDED : அக் 08, 2026 03:54 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் 9,10 ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மாவட்ட அளவில் கலைத்திருவிழா நடந்தது.
இப்போட்டியில் அரசு, உதவி பெறும் பள்ளிகளில் இருந்து 850 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர். போட்டியை முதன்மை கல்வி அலுவலர் பால தண்டாயுதபாணி துவக்கி வைத்தார். உதவி திட்ட அலுவலர் அழகர்சாமி, மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் மாரிமுத்து, செந்தில்குமரன் நடேசன் முன்னிலை வகித்தனர். இதில் நாட்டுப்புற நடனம் (தனி) பரதம் (தனி), பறை, நாதஸ்வரம், புல்லாங்குழல், கீ போர்டு வாசித்தல், பொம்மலாட்டம், தனி நபர் நடிப்பு, பலகுரல் பேச்சு, வீதி நாடகம், இலக்கிய நாடகம் ஆகிய போட்டிகள் நடந்தது. மாவட்ட அளவில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகள் தஞ்சாவூரில் நடக்க உள்ள மாநில அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளனர். மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சகாய பிரிட்டோ, சதீஷ் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர். ///