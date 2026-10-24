காரைக்குடியில் தெய்வீக வாழ்க்கை சங்க ஆன்மிக மாநாடு இன்று துவக்கம்
காரைக்குடியில் தெய்வீக வாழ்க்கை சங்க ஆன்மிக மாநாடு இன்று துவக்கம்
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 03:44 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடியில் தமிழக மாநில தெய்வீக வாழ்க்கைச் சங்க ஆன்மிக மாநாடு, இன்று தொடங்கி மூன்று நாட்கள் நடைபெறுகிறது.
தெய்வநெறிக்கழக தலைவர் சுவாமி சிவானந்த சுந்தரானந்த மஹராஜ் கூறுகையில்;
காரைக்குடி சிவானந்தா மஹாலில் தமிழக மாநில அனைத்து தெய்வீக வாழ்க்கை சங்கத்தின் கிளைகளின் சார்பில் தமிழக மாநில தெய்வீக வாழ்க்கைச் சங்க ஆன்மிக மாநாடு 2026 நடைபெறுகிறது. இன்று தொடங்கி அக்.25 வரை நடைபெறும் இம்மாநாட்டில் மூத்த துறவியர்கள்,ஆதின கர்த்தர்கள், குரு மகா சன்னிதானங்கள் மற்றும் சான்றோர்கள் ஆசி வழங்குகின்றனர்.
ரிஷிகேஷ், தெய்வீக வாழ்க்கைச் சங்க துணைத் தலைவர்கள் சுவாமி பத்மநாபனந்தா மஹராஜ், சுவாமி நிர்லிப்தானந்த மஹராஜ் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பேசுகின்றனர்.
அமைச்சர் பிரபு மாநாட்டு மலரை வெளியிடுகிறார். குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகள், கோவிலுார் ஆதினம் நாராயண ஞான தேசிக சுவாமி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொள்கின்றனர். செயலாளர் அருணாச்சலம் நன்றி கூறுகிறார். மாநாட்டில் மலர் வெளியீடு, மாணவர்களுக்கான கட்டுரை கவிதை போட்டிகள் மற்றும் பரிசளிப்பு விழாக்கள், தேவார இன்னிசை, பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.