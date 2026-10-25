காரைக்குடியில் தெய்வீக வாழ்க்கை சங்க ஆன்மிக மாநாடு துவங்கியது
காரைக்குடியில் தெய்வீக வாழ்க்கை சங்க ஆன்மிக மாநாடு துவங்கியது
ADDED : அக் 24, 2026 06:48 AM
காரைக்குடி: காரைக்குடியில் தமிழக மாநில தெய்வீக வாழ்க்கைச் சங்க ஆன்மிக மாநாடு, நேற்று தொடங்கி 3 நாட்கள் நடக்கிறது.
காரைக்குடி பர்மா காலனி சிவானந்தா மஹாலில் தமிழக மாநில அனைத்து தெய்வீக வாழ்க்கை சங்க கிளைகள் சார்பில், தமிழக மாநில தெய்வீக வாழ்க்கைச் சங்க ஆன்மிக மாநாடு நேற்று தொடங்கியது. அக்.25 வரை நடைபெறும் இம்மாநாட்டில் மூத்த துறவியர், ஆதீன கர்த்தர்கள், குரு மகா சன்னிதானங்கள் மற்றும் சான்றோர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர். ரிஷிகேஷ், தெய்வீக வாழ்க்கைச் சங்க துணைத் தலைவர்கள் சுவாமி பத்மநாபனந்தா மஹராஜ், சுவாமி நிர்லிப்தானந்த மஹராஜ் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பேசினர். இன்று நடைபெறும் நிகழ்வில்,
அமைச்சர் டி.கே. பிரபு மாநாட்டு மலரினை வெளியிடுகிறார். நிகழ்ச்சியில், குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகள், கோவிலுார் ஆதீனம் நாராயண ஞான தேசிக சுவாமி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொள்கின்றனர். செயலாளர் அருணாச்சலம் நன்றி கூறுகிறார். மாநாட்டில் மலர் வெளியீடு நிகழ்ச்சிகள், மாணவர்களுக்கான கட்டுரை கவிதை போட்டிகள் மற்றும் பரிசளிப்பு விழாக்கள், தேவார இன்னிசை, பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது.