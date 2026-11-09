/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/தீபாவளி சிறப்பு பூஜை
UPDATED : நவ 08, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:07 PM
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தேவகோட்டை: தேவகோட்டையில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில், புவனேஸ்வரி அம்மன் கோயில், காமாட்சி அம்மன் கோயில், நித்திய கல்யாணி கைலாசநாதர் கோயில், சிலம்பணி சிதம்பர விநாயகர் கோயில், காமாட்சி அம்மன் கோயில், பிருத்தியங்கிராதேவி கோயில், அழகாபுரி நகர் காளியம்மன் கோவில், சுந்தர விநாயகர் கோயில், பாலமுருகன் கோயில், சவுபாக்ய துர்க்கை அம்மன் கோயில் உட்பட அனைத்து கோயில்களிலும் வழக்கமான நேரத்தை விட தீபாவளியை ஒட்டி அதிகாலை ஐந்து மணிக்கே அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன.
இதனைத் தொடர்ந்து சுவாமிகள், அம்பாளுக்கு தீபாவளி புது பட்டு ஆடைகள் அணிவித்து சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.