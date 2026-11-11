பத்திர எழுத்தர்கள் வேலைநிறுத்தம் சார்பதிவாளர்கள் மூலம் ஆவண பதிவு
பத்திர எழுத்தர்கள் வேலைநிறுத்தம் சார்பதிவாளர்கள் மூலம் ஆவண பதிவு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:12 AM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட் டத்தில் பத்திரபதிவு எழுத்தர்கள் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக பொதுமக்கள் தங்கள் பத்திரங்களை அந்தந்த சார்பதிவாளர்களை தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்யலாம் என சிவகங்கை, காரைக்குடி பத்திர பதிவு துறை மாவட்ட பதிவாளர் சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.
பத்திரபதிவு அலுவலகங்களில் பத்திரங்களை பதிவு செய்யும் பணிகளை தனியாருக்கு கொடுப்பதை கண்டித்து பத்திர எழுத்தர்கள், ஆவண ஏற் பாட்டாளர்கள் நவ., 4ம் தேதி முதல் காலவரையற்ற ஸ்டிரைக்கில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதனால் சிவகங்கை பத்திரபதிவு மாவட் டத்தில் 9 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள், காரைக்குடி பத்திரபதிவு மாவட்டத்தில் 10 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் பத்திர பதிவுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. பத்திர எழுத்தர்கள் ஸ்டிரைக் காரணமாக சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் பத்திரங்களை பதிய மக்கள் வரத்தின்றிவெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.
தொடர்ந்து பத்திர எழுத்தர்கள், ஆவண ஏற்பாட்டார்கள் சங்கங்கள் சார்பில் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் பத்திர பதிவு பணிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து சிவகங்கை, காரைக்குடி பத்திர பதிவு துறை மாவட்ட பதிவாளர் சீனிவாசன் கூறியதாவது: பத்திர எழுத்தர்களின் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக பொதுமக் களுக்கு எவ்விதபாதிப்பு ஏற்படாதவகையில், தடையின்றி ஆவணங்களை பதிவு செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பத்திரங்களை பதிவு செய்ய வரும் பொதுமக்கள் நேரடியாக அந்தந்த பகுதி சார்பதிவாளரை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டால், அவர்கள் தடையின்றி ஆவணங்களை பதிவு செய்து தருவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு உள்ளது, என்றார்.