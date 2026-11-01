வாகனங்கள் மோதி விபத்துகர்நாடகா டிரைவர் பலி

UPDATED : அக் 31, 2026 04:27 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:25 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மானாமதுரை சுற்றுச்சாலையில் தக்காளி ஏற்றி வந்த மினி சரக்கு வாகனமும்,விறகு ஏற்றி வந்த சரக்கு வாகனமும் நேருக்கு நேர் மோதியதில் கர்நாடகாவை சேர்ந்த டிரைவர் பலியானார். விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கர்நாடக மாநிலம் சட்ட ேஹாரா பகுதியை சேர்ந்தவர் ஹனுமந்த் ராவ் 35. இவர் பெங்களூரில் இருந்து மினி சரக்கு வாகனத்தில் தக்காளி ஏற்றிக்கொண்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பார்த்திபனுாருக்கு சென்றார்.
நேற்று அதி காலை 4:00 மணிக்கு சிவகங்கை வாணியங்குடி அருகே சுற்றுச்சாலையில் ஹனுமந்த் ராவ் வாகனம் சென்றபோது எதிரே ராமநாதபுரம் வலசை பகுதியை சேர்ந்த விக்னேஸ்வரன் லாரியில் விறகுகளை ஏற்றிக்கொண்டு சிவகங்கை வந்தார். இரு வாகனமும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்திற்குள்ளானது.
இதில் தக்காளி ஏற்றி வந்த வாகனத்தின் முகப்பு பகுதி நசுங்கியது. இதில் டிரைவர் ஹனுமந்த்ராவ் வாகனத்திற்குள்ளேயே சிக்கினார். தீயணைப்பு துறை வீரர்களின் உதவியுடன் போலீசார் ஹனுமந்த்ராவை மீட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் சேர்த்தனர். சிகிச்சையில் இருந்த ஹனுமந்த்ராவ் நேற்று காலை 7:00 மணிக்கு இறந்தார். லாரி டிரைவர் விக்னேஸ்வரன் மீது வழக்கு பதிந்த போலீசார் விபத்து குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.