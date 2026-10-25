காரைக்குடியில் டி.எஸ்.பி., பணியிடம் காலி

UPDATED : அக் 24, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:44 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடியில் டி.எஸ்.பி.,பணியிடம் நீண்ட நாட்களாக நிரப்பப்படாமல் உள்ளது.
காரைக்குடி உட்கோட்டத்தில் காரைக்குடி வடக்கு, தெற்கு, சோமநாதபுரம், அழகப்பாபுரம், பள்ளத்துார், சாக்கோட்டை, குன்றக்குடி, செட்டிநாடு, குற்றப்பிரிவு, அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் உட்பட 10 போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் உள்ளன. தவிர, போக்குவரத்து மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அறை உள்ளிட்ட பிரிவுகளும் செயல்படுகிறது. தற்போது காரைக்குடி நகராட்சி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. காரைக்குடி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. காரைக்குடி உட்கோட்டத்தில் அடிக்கடி, திருட்டு, கொலை,போராட்டங்கள் நடந்து வருகிறது.
2025 ஆகஸ்ட் காரைக்குடி ஏ.எஸ்.பி.,யாக ஆசிஷ் புனியா ஐ.பி.எஸ்., பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். இவர்,
கடந்த ஆகஸ்டில் மாற்றலாகி சென்றார். அதன் பிறகு பொறுப்பு அதிகாரிகள் தான் உள்ளனர்.
காரைக்குடியில் காலியாக உள்ள டி.எஸ்.பி., பணியிடத்தை நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.