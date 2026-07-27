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﻿ மூதாட்டியை கொன்று 12 பவுன் கொள்ளை: உடல் கால்வாயில் வீச்சு

﻿ மூதாட்டியை கொன்று 12 பவுன் கொள்ளை: உடல் கால்வாயில் வீச்சு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:23 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:23 PM

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சிங்கம்புணரி: சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரி அருகே மு.சூரக்குடியை சேர்ந்த பூச்சியம்மாளை 70, கொலை செய்து கால்வாயில் வீசி விட்டு அவர் அணிந்திருந்த 12 பவுன் நகைகளை மர்மநபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றனர்.

சிங்கம்புணரி அருகே எம்.சூரக்குடி மாதவன்- பூச்சியம்மாள் தம்பதியின் மகன், மகள் சென்னையில் வசிக்கின்றனர். இதனால் தம்பதியர் சொந்த கிராமத்தில் விவசாயம் பார்த்தனர். பூச்சிம்மாள் 12 பவுன் செயின் அணிந்திருப்பார். ஜூலை 25 மாலை 5:00 மணிக்கு எம்.சூரக்குடியில் உள்ள உறவினர் சாமுண்டீஸ்வரியை பார்க்க அவரது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அதற்கு பின் வீடு திரும்பவில்லை.

இதனால் உறவினர்கள் இரவு முழுவதும் தேடிபார்த்தும் காணவில்லை. இந்த நிலையில் நேற்று காலையில் எம்.சூரக்குடி மஞ்சுவிரட்டு பொட்டல் அருகே உள்ள கால்வாய்க்குள் அவர் இறந்து கிடந்தார். பூச்சியம்மாளை கொலை செய்த மர்நபர்கள் அவர் அணிந்திருந்த 12 பவுன் நகையை கொள்ளையடித்து விட்டு உடலை கால்வாயில் வீசிவிட்டு சென்றிருக்கலாம் என சதுர்வேதமங்கலம் போலீசார் தெரிவித்தனர். மேல்விசாரணை நடக்கிறது.

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