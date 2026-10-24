வாக்காளர் பட்டியல் சுருக்க திருத்தம்: சர்வ கட்சி ஆலோசனை
வாக்காளர் பட்டியல் சுருக்க திருத்தம்: சர்வ கட்சி ஆலோசனை
UPDATED : அக் 23, 2026 09:08 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:06 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் குறித்த அனைத்து கட்சியினரின் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.கூட்டத்திற்கு கலெக்டர் ஆகாஷ் தலைமை வகித்தார்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சைலேந்திரன் முன்னிலை வகித்தார். துணை கலெக்டர் ராஜாசிங், கோட்டாட்சியர் ஜெபிகிரேசியா, தாசில்தார்கள் மகாதேவன், ராஜலட்சுமி, சுதா, சகாயமேரி, பா.ஜ., வர்த்தக அணி மாவட்ட தலைவர் குணாளன், அ.தி.மு.க., பொதுக்குழு தேவதாஸ், தி.மு.க., வழக்கறிஞர் அணி பாஸ்கரன், நாகநாதன், இந்திய கம்யூ., மருது, சகாயம், மார்க்சிஸ்ட் நிர்வாகி மெய்யப்பன், ஆம் ஆத்மி மாவட்ட செயலாளர் பெரியார் ராமு பங்கேற்றனர். கூட்டத்தில் ஓட்டுச்சாவடி பட்டியலை சர்வ கட்சியினரிடம் கலெக்டர் வழங்கினார். சேதமான ஓட்டுச்சாவடிகளை மாற்றி அமைக்க கோருதல், 1,200 வாக்காளருக்கு மேல் உள்ள ஓட்டுச்சாவடியை பிரித்தல், புதிய வாக்காளர் சேர்க்கை குறித்து விவாதித்தனர். ///