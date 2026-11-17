மின்வாரிய ‛கேங்மேன்கள்’ நவ., 19 முதல் 23 வரை ஸ்டிரைக்
மின்வாரிய ‛கேங்மேன்கள்’ நவ., 19 முதல் 23 வரை ஸ்டிரைக்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:04 PM
சிவகங்கை: மின்வாரிய ‛கேங்மேன்’களை கள உதவியாளர் பதவி மாற்றம் செய்ய வலியுறுத்தி நவ., 19 முதல் 23 வரை ‛ஸ்டிரைக்கில்’ ஈடுபட சங்கங்கள் முடிவு செய்துள்ளன.
மின்வாரியத்தில் களப்பணிகளில் ஈடுபடும் விதமாக 5 ஆண்டிற்கு முன் ‛கேங்மேன்கள்’ நியமிக்கப்பட்டனர். அந்த வகையில் தமிழக அளவில் 9613 பேர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இவர்களின் பணியை கள உதவியாளராக பதவி மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியில் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். முந்தைய அரசு நிறைவேற்றவில்லை. த.வெ.க., அரசு மின்வாரிய கேங்மேன் குடும்பத்தினரின் வாழ்வாதாரத்தை மனதில் வைத்து, கள உதவியாளர் என பணி மாற்றம் செய்து அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும். இக்கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தருமாறு அரசிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம். இதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்படாவிடில், நவ., 19 முதல் 23 வரை தொடர் ஸ்டிரைக்கில் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர். இது குறித்து தமிழ்நாடு மின்வாரிய கேங்மேன், பணியாளர் சங்க மாநில பொது செயலாளர் ஸ்ரீராமன் கூறியதாவது, எங்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றித்தருமாறு அரசிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம். கேங்மேன்களுக்கு களப்பணியாளர் பதவி மாற்றம் செய்து அறிவிக்காவிடில், நவ., 19 முதல் 23 வரை அந்தந்த மின்வாரிய மண்டல தலைமை பொறியாளர் அலுவலகங்கள் முன் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டமும், ஆர்ப்பாட்டமும் நடத்த உள்ளோம் என்றார்.