திருப்புவனத்தில் குவியும் குப்பை மாற்று வழி தேர்வு செய்ய வலியுறுத்தல்
திருப்புவனத்தில் குவியும் குப்பை மாற்று வழி தேர்வு செய்ய வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 09:28 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனத்தில் தினசரி குவிந்து வரும் குப்பையை அகற்றும் பிரச்னைக்கு மாற்று வழியை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என பொது மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
திருப்புவனத்தில் 18 வார்டுகளில் 30 ஆயிரம் பேர் வசிக்கின்றனர். பழ கழிவு, அட்டை, பேப்பர், கயிறு என தினசரி 6 முதல் 8 டன் குப்பை வரை சேகரிக்கப்படுகின்றன. இதில் பிளாஸ்டிக் கேரி பை, டம்ளர் 50 சதவிகிதம் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
திருவிழா மற்றும் முகூர்த்த நாட்களில் இது இரு மடங்காக உயரும். தினசரி சேகரிக்கப்படும் குப்பையை பேரூராட்சி நிர்வாகத்தால் தரம் பிரித்து அழிக்க முடியவில்லை. காரணம் பேரூராட்சிக்கு சொந்தமான குப்பை கிடங்கு குப்பையால் நிரம்பி வழிகின்றன.
குப்பையை கொட்டவோ, தரம் பிரிக்கவோ போதிய இடமும் இல்லை. ஏற்கனவே குப்பை கொட்ட தேர்வு செய்யப்பட்ட இடங்கள் பல்வேறு பிரச்னை காரணமாக அப்படியே உள்ளன.
எனவே பேரூராட்சி பணியாளர்கள் ஆங்காங்கே குப்பையை கொட்டி தீ வைத்து வருகின்றனர். மாவட்ட நிர்வாகம் குப்பைகளை அப்புறப்படுத்த மாற்று வழியையும் இதுவரை செயல்படுத்த இல்லை.
பொதுமக்கள் கூறுகையில், பேரூராட்சியில் போதிய இடவசதி இல்லாத நிலையில் குப்பையை அகற்ற மாற்று வழியை யோசிக்க வேண்டும். 18 வார்டுகளில் 10ஆயிரம் வீடுகள் உள்ள நிலையில் குப்பைகளை தரம் பிரித்து வழங்க பிளாஸ்டிக் வாளி அல்லது பிளாஸ்டிக் பை வழங்கலாம்.
அதில் மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை, காய்கறி, பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை தனித்தனியாக தர சொல்லி மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலாம். அதேபோல கடைகளில் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை முற்றிலும் தடுக்க வர்த்த சங்கத்துடன் இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என்றனர்.