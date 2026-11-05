வேலை உறுதி திட்ட பணி புகார்தெரிவிக்க குறைதீர் பிரிவு ஏற்பாடு: ஊரக வளர்ச்சித்துறை வலியுறுத்தல்
வேலை உறுதி திட்ட பணி புகார்தெரிவிக்க குறைதீர் பிரிவு ஏற்பாடு: ஊரக வளர்ச்சித்துறை வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 04, 2026 01:47 PM
ADDED : நவ 04, 2026 01:45 PM
சிவகங்கை: வேலை உறுதி திட்டம் மூலம் கிராம மக்களுக்கு நலன், உரிமைகள் கிடைக்க செய்யும் நோக்கில் குறைதீர் பிரிவை ஏற்படுத்த மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. மத்திய அரசு விக்சித் பாரத் - ரோஜ்கார் மற்றும் ஆஜீவிகா மிஷன் (வி.பி.,ஜி ராம் ஜி) என்ற வேலை உறுதி திட்டம் சார்ந்த குறைகளை மக்கள் தெரிவிக்க குறைதீர் பிரிவு ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது.
பொதுமக்களின் புகார்களுக்கு வெளிப்படையான தீர்வு காண வேண்டும். இப்புகார்களை பொதுமக்கள் குறைதீர் அலுவலரிடம் நேரடியாகவோ, விரைவு அஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம். இதற்காக ஊராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியம், மாவட்ட அளவில் குறைதீர் பிரிவு ஏற்படுத்தப்படும். மக்கள் தரும் புகார் மனுக்களை உடனே டிஜிட்டல் தளத்தில் பதிவேற்ற வேண்டும். புகாரினை பதிவு செய்து பதிவு எண், தேதி, புகாரை பெற்றவரின் பெயர் மற்றும் பதவியுடன் கூடிய மனு ரசீதை வழங்க வேண்டும்.
எக்காரணத்திற்காகவும் புகாரை பதிவு செய்ய மறுக்க கூடாது. புகார் மனுவை குறைதீர் அலுவலர் ஆய்வு செய்து விசாரிக்க வேண்டும். புகாரை பெற்ற 7 நாட்களுக்குள் விசாரணையை முடித்து 15 நாளுக்குள் தீர்வு காண வேண்டும். இதற்காகவே ஊராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியம், மாவட்ட அளவில் குறைதீர் அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அளவில் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் புகார் மனுக்களுக்கு தீர்வு காணப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். 15 நாட்களுக்குள் தீர்வு காணப்படாத புகார் மனு மாநில அமைப்பிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். இத்திட்டம் சார்ந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்யும் வரை மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்துறை கண்காணிக்கும். இதன் மூலம் வேலை உறுதி திட்ட பணி குறைகள் குறித்து மக்கள் எளிதில் புகார் அளித்து, அவர்களுக்கு உரிய காலத்தில் தீர்வு பெற வேண்டும். வேலை உறுதி திட்டம் மூலம் கிராமப்புற குடும்பங்களுக்கான உரிமை மற்றும் நலன்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இக்குறைதீர் பிரிவை மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்துறை வலியுறுத்தியுள்ளது.