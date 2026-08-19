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/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/எஸ்.புதுார் மாணவர்களுக்கு உயர் கல்வி எட்டாக்கனி! மலைக்கிராமங்களில் வசதி இல்லாத அவலம்

எஸ்.புதுார் மாணவர்களுக்கு உயர் கல்வி எட்டாக்கனி! மலைக்கிராமங்களில் வசதி இல்லாத அவலம்

எஸ்.புதுார் மாணவர்களுக்கு உயர் கல்வி எட்டாக்கனி! மலைக்கிராமங்களில் வசதி இல்லாத அவலம்

UPDATED : ஆக 15, 2026 06:04 AM

ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM

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UPDATED : ஆக 15, 2026 06:04 AM ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM

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சிங்கம்புணரி: எஸ்.புதுார் ஒன்றிய பகுதியில் அருகில் கல்லுாரிகள் இல்லாததால் மாணவர்கள் உயர் படிப்புக்காக பக்கத்து மாவட்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் மலை சார்ந்த விவசாய பகுதியான இவ்வொன்றியத்தில் 21 ஊராட்சிகள் உள்ளன. பெரும்பாலான ஊராட்சிகள் மலை தொடர்களுக்கு நடுவிலும், மலை அடிவாரத்திலும் உள்ள நிலையில் மக்கள் விவசாயிகளாகவும், விவசாய தொழிலாளர்களாகவும் உள்ளனர்.

இவ்வொன்றியத்தில் 47 தொடக்கப் பள்ளிகளும், 13 நடுநிலைப் பள்ளிகளும், ஒரு உயர்நிலைப்பள்ளி, 7 மேல்நிலைப்பள்ளிகளும் உள்ளன. ஏற்கனவே இப்பகுதியில் கிராமங்களுக்கு இடையே, போதிய பஸ் வசதி இல்லாததால் பள்ளிகளுக்கு செல்லும் மாணவர்கள் பாதியில் நிற்கும் அவலம் நீடிக்கிறது.

இந்நிலையில் உயர்கல்வியைப் பெற போதிய கல்லுாரிகள் அருகில் இல்லாததால் மாணவர்களின் உயர்கல்வி பாதிக்கப்படுகிறது. மாவட்டத்தில் திருப்புத்தூர், காரைக்குடி, சிவகங்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கும் மதுரை, திருச்சி, புதுக்கோட்டை மாவட்ட பகுதிகளுக்கும் மாணவர்கள் சென்று வர வேண்டி உள்ளது. பலரும், கல்லூரி கல்வியை பெற வேண்டுமானால் அதிகாலை 5:00 மணிக்கு புறப்பட்டு இரவு 8:00 மணிக்கு மேல் தான் வீடு வந்து சேரும் நிலை உள்ளது.

இவ்வொன்றியம் காடு, மலைப் பகுதி என்பதாலும், மாலை நேரங்களில் சரியான பஸ் போக்குவரத்து இல்லாததாலும் பல பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை, குறிப்பாக மாணவிகளை கல்லூரிகளுக்கு அனுப்புவதில்லை. 12 ம் வகுப்பு முடித்த கையோடு பெண் பிள்ளைகளுக்கு சிலர் திருமணம் செய்து வைத்து விடுகின்றனர். மேலும் சிலர் 18 வயது நிறைவடைவதற்கு முன்பாகவே குழந்தை திருமணமாக முடித்து விடுகின்றனர். இதனால் பெண் குழந்தைகளின் எதிர்கால லட்சியங்கள் சிதைக்கப்பட்டு, பட்டப்படிப்பை தொடர முடியாமல் போகிறது.

இப்பகுதி மாணவர்களுக்கு என்று தனியாக எஸ்.புதுார், சிங்கம்புணரியில் அரசு தொழில்நுட்ப, கலைக் கல்லூரிகள் அமைக்க வேண்டும் என இரு ஒன்றிய மக்களும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ஆனால் இன்று வரை அதற்கான எந்த ஒரு ஆரம்ப முன்னெடுப்பு கூட நடத்தப்படவில்லை. எனவே தொழில், பொருளாதார வளர்ச்சியில் மிகவும் பின்தங்கிய முழு விவசாயப் பகுதியான இப்பகுதி மாணவர்களின் எதிர்காலம் சிறப்படைய உரிய கல்லுாரிகளை அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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