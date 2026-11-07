பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டிற்கான பிரீமியம் செலுத்துவதில் குளறுபடி: வங்கி, இ- சேவை மையத்தில் தவிப்பு
பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டிற்கான பிரீமியம் செலுத்துவதில் குளறுபடி: வங்கி, இ- சேவை மையத்தில் தவிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:14 PM
சிவகங்கை: பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் நெல் நடவு செய்த விவசாயிகள் பிரீமியம் செலுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் சம்பா பருவ நெல் பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் காப்பீட்டிற்கான பிரீமிய தொகை ஏக்கருக்கு ரூ.538.27 செலுத்தி, ஆன்லைனில் தொடக்க கூட்டுறவு கடன் சங்கம், தேசிய வங்கி, இ- சேவை மையங்களில் விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காப்பீடு செய்தவர்களின் நெற்பயிர்கள் பாதித்து இழப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில் ஏக்கருக்கு ரூ.35,885 காப்பீட்டு தொகை வழங்கப்படும். இதற்கான பிரீமிய தொகை செலுத்த நவ., 16 கடைசி நாள் என தெரிவித்துள்ளனர். விவசாயிகள் தேசிய வங்கி, தொடக்க கூட்டுறவு கடன் சங்கம், இ- சேவை மையங்களில் ஆன்லைன் மூலம் பிரீமியம் செலுத்துவதற்கான விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்யும் போது, நில உரிமையாளர் இறந்தால், அவர்களது வாரிசு தாரர்கள் பிரீமிய தொகை கட்டும் போது, குத்தகைதாரர் அல்லது வாடகைதாரர் என குறிப்பிட்டால், ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட அலைபேசிக்கு ஓ.டி.பி., எண் வருவதில்லை. இது போன்று பல்வேறு பிரச்னைகள் பிரீமிய தொகை செலுத்த செல்லும் விவசாயிகளுக்கு ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனால் நவ., 16 க்குள் சம்பா பருவ நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர். * பயிர்காப்பீடு கால அவகாசம்: வேளாண்மை அதிகாரிகள் கூறியதாவது, இது போன்ற பிரச்னைக்கு தீர்வு காணும் விதமாக, மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்துதரவும், பிரீமிய தொகை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என அரசுக்கு பரிந்துரை கடிதம் அனுப்பியுள்ளோம். இதனால் பயிர் காப்பீட்டிற்கான பிரீமிய தொகை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்படலாம் என்றனர். ///