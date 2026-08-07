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பிரபல ரவுடி வெட்டிக்கொலை

பிரபல ரவுடி வெட்டிக்கொலை

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 10:36 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 10:36 AM

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சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பாச்சேத்தி அருகே மாத்தூர் கிராமத்தில் பிரபல ரவுடி ஊர்காவலன் (31) என்பவர் கொடூரமாக வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார் .

மாத்தூரை சேர்ந்தவர் பிரபல ரவுடி ஊர்காவலன். இவரது சகோதரர் பிரசாந்த். கடந்த 2017ல் மதுரை மாவட்டம் நாகமலை புதுக்கோட்டையில் திருட்டு சம்பவத்தில் பங்கு பிரிப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில் பிரசாந்தை அவரது சக கூட்டாளிகள் மூன்று பேர் சேர்ந்து சிவகங்கை மாவட்டம் நல்லாகுளம் என்ற இடத்தில் வைத்து வெட்டி கொலை செய்தனர்.

இந்த சம்பவத்தில் பழிக்கு பழியாக ஊர்காவலன் பிரசாத் கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட இரண்டு பேரை நல்லாகுளம் என்ற கிராமத்தில் வைத்து 2021ல் வெட்டி கொலை செய்தார். அதிலிருந்து தொடர்ச்சியாக பல்வேறு கொலை முயற்சி ,திருட்டு உள்ளிட்ட வழக்குகளில் சிவகங்கை, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 30க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் ஊர்காவலன் மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் திருப்புவனம் , மானாமதுரை, சிப்காட் , சிவகங்கை நகர் ,காரைக்குடி, தேவகோட்டை உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில் ஊர்காவலன் மீது வழக்குகள் உள்ளன.

ஊர்காவலன் மீது மூன்று கொலை வழக்கு உள்ளிட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளன. பெரும்பாலான வழக்குகளில் ஜாமின் பெற்றுள்ளார். கடந்த மார்ச்சில் மானாமதுரை இன்ஸ்பெக்டர் குமாரவேல் பாண்டியன் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் ஊர் காவலனை கைது செய்ய முற்பட்ட போது போலீசாரை அரிவாளால் மூலம் வெட்ட முயன்றார்.

அப்போது போலீசார் காலில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தி பிடித்து சிறையில் அடைத்தனர் இந்நிலையில் நேற்று இரவு மாத்தூர் கிராமத்தில் தனது வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஊர்க்காவலனை வீடு புகுந்து மர்ம நபர்கள் கொடூரமாக வெட்டி கொலை செய்தனர். தகவல் அறிந்து திருப்பாச்சேத்தி போலீசார் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்

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