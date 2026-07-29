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கடும் வெயிலால் விவசாய பணி செய்ய மழையை எதிர்பார்க்கும் விவசாயிகள் தயக்கம்

கடும் வெயிலால் விவசாய பணி செய்ய மழையை எதிர்பார்க்கும் விவசாயிகள் தயக்கம்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 05:16 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 05:16 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:11 PM

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திருப்புவனம்:திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் கடும் வெயில் காரணமாக காலம் பருவத்திற்கு விவசாய பணிகளை மேற்கொள்ள விவசாயிகள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர்.

திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் வைகை ஆறு பாசனத்தை நம்பி 3500 ஏக்கரில் என்.எல்.ஆர்., கோ 49, கோ 50, ஆர்.என்.ஆர்., கல்சர் பொன்னி போன்ற நெல் ரகங்கள் பயிரிடப்படுகிறது. செப்டம்பரில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்னதாக பம்ப் செட் வைத்துள்ள விவசாயிகள் ஆகஸ்டிலேயே விவசாய பணிகளை தொடங்கி விடுவார்கள். வட கிழக்கு பருவ மழை பொழிவதை பொறுத்து விவசாயிகள் இரண்டு போக நெல் விவசாயம் மேற்கொள்வார்கள். இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மத்தியில் வடகிழக்கு பருவ மழை தொடங்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கருதப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் விவசாய பணிகளை பம்ப் செட் விவசாயிகள் இதுவரை தொடங்கவே இல்லை. பூவந்தி, கட்டமன்கோட்டை, கொந்தகை உள்ளிட்ட பகுதியில் கோடை அறுவடையை முடித்த பம்ப் செட் விவசாயிகள் ஆகஸ்டில் நெல் நடவு செய்ய நிலங்களை உழவு செய்வது, வரப்பு வெட்டுவது, நாற்றங்கால் அமைப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்வார்கள். ஆனால் வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் இருப்பதால் நாற்றங்கால் அமைத்தாலும் அதனை பாதுகாக்க மிகுந்த சிரமம் ஏற்படும் என கருதுகின்றனர்.

கடும் வெயில் காரணமாக கண்மாய்கள், நீர் நிலைகளில் தண்ணீர் இல்லை. நாற்றங்காலுக்கு 24 மணி நேரமும் தண்ணீர் இருக்க வேண்டும், தண்ணீர் வற்றினால் நெல் நாற்று கருகிவிடும். நாற்றங்கால் ஈரப்பதமாக இருந்தால் பன்றிகள் தொல்லை அதிகமாக இருக்கும் . எனவே நாற்றங்காலில் பயிர்கள் சேதமடைய வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு. மேலும் திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் மழவராயனேந்தல் பகுதியிலிருந்து தான் கூலி தொழிலாளர்கள் அதிக அளவில் வருவார்கள். ஆனால் இந்த ஆண்டு கூலி தொழிலாளர்களுக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. வெயில் காரணமாக விவசாய பணிகளுக்கு கூலி தொழிலாளர்கள் வர மறுக்கின்றனர். செலவினம், டிராக்டர் உள்ளிட்டவற்றின் வாடகையும் அதிகரித்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். எனவே வடகிழக்கு பருவமழை பெய்தால் மட்டுமே விவசாயிகள் பணிகளை தொடங்க வாய்ப்புள்ளது.

விவசாயிகள் கூறுகையில்,

காலை 7:00 மணிக்கு வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது. கூலி தொழிலாளர்கள் வந்தாலும் பத்து மணிக்கு மேல் வேலை செய்ய மறுக்கின்றனர். வயல்களில் தண்ணீர் பாய்ச்சினாலும் வெயில் காரணமாக எளிதில் ஆவி ஆகிவிடுகிறது. இதனால் காலை, மாலை என இரண்டு வேளைகளும் தண்ணீர் பாய்ச்ச வேண்டியுள்ளது. இரவு நேரத்தில் பன்றிகள் நாற்றங்காலை சேதப்படுத்தும் என்பதால் பணிகளை இதுவரை தொடங்கவில்லை, என்றனர்.

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