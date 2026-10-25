விவசாய பணிக்கு கூலி இரு மடங்காக உயர்வு விவசாயிகள் கவலை
விவசாய பணிக்கு கூலி இரு மடங்காக உயர்வு விவசாயிகள் கவலை
UPDATED : அக் 24, 2026 11:11 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:44 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் விவசாய பணிகளுக்கான கூலி கடந்தாண்டை விட இரு மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழையை நம்பி திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் நெல் விவசாயம் செப்டம்பரில் தொடங்கும். தாமதமாக மழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் பம்ப்செட் வைத்துள்ள விவசாயிகள் நடவு பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர். திருப்புவனம் பகுதியில் ஏ.டி.டீ., என்.எல்.ஆர்., கர்நாடக பொன்னி, ஆர். என்.ஆர்., கோ 50, கோ 51 உள்ளிட்ட நெல் ரகங்கள் பயிரிடப்படுகின்றன.
திருப்புவனம் பகுதியில் நாற்றங்கால் அமைத்து நெல் நடவு நடைபெறும். நாற்றங்கால் அமைப்பதற்கு முன்பாக வயலை உழவு செய்து, வரப்பு வெட்டி, பரம்பு அடித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
வரப்பு வெட்ட, களை எடுக்க என அனைத்து பணிகளும் அடிப்படையிலேயே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. கடந்தாண்டு வரப்பு வெட்ட ஒரு ஏக்கருக்கு ஆயிரத்து 500 ரூபாய் வழங்கப்பட்ட நிலையில் இந்தாண்டு மூவாயிரம் ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. நாற்று பறித்து நடவு செய்ய ஏக்கருக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் என இருந்த நிலையில் தற்போது 12 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்ந்து விட்டது. காலை ஏழு மணிக்கு வந்து மாலை நான்கு மணி வரை வேலை நடைபெறும்.
விவசாயி பாண்டிகருப்பு கூறுகையில், விவசாயத்திலும் கான்ட்ராக்ட் வந்து விட்டது .வழக்கமாக ஏக்கருக்கு அறுவடை வரை 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவாகும். இந்தாண்டு 35 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவாக வாய்ப்புண்டு. தொடர்ச்சியாக மழை, நோய் தாக்குதல் இன்றி இருந்தால் ஏக்கருக்கு 40 முதல் 50 மூடை வரை கிடைக்கும். அப்படி கிடைத்தால் தான் ஓரளவிற்கு கடன் தொல்லையின்றி தப்பிக்கலாம். 100 நாள் திட்டம் 125 நாளாக உயர்த்தி விட்டனர். விவசாய பணிகளுக்கு ஆட்களும் கிடைப்பதில்லை. 125 நாள் திட்டப்பணியை விவசாயத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம். அரசு தரும் சம்பளத்துடன் விவசாயிகளும் சம்பளம் வழங்குகையில், கூலி ஆட்களுக்கு கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும், விவசாயமும் செழிக்கும், என்றார்.
திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் மழவராயனேந்தல், இலந்தைகுளம், பீசர்பட்டினம், மாங்குடி, கொந்தகை உள்ளிட்ட கிராமங்களில் இருந்து தான் விவசாய பணிகளுக்கு ஆண், பெண் தொழிலாளர்கள் வந்து செல்கின்றனர். விவசாய கூலி அதிகரித்ததுடன் வயல்களுக்கு தொழிலாளர்கள் வந்து செல்லும் சரக்கு வாகன வாடகை என விவசாயத்தில் செலவீனம். அதிகரித்து வருவதாக விவசாயிகள் புலம்புகின்றனர்.