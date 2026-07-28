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﻿ மாரந்தை கண்மாய்க்கு செல்லும்  நீர் வரத்து கால்வாய் அடைப்பு    சிவகங்கையில் விவசாயிகள் முற்றுகை 

﻿ மாரந்தை கண்மாய்க்கு செல்லும்  நீர் வரத்து கால்வாய் அடைப்பு    சிவகங்கையில் விவசாயிகள் முற்றுகை 

ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:19 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:19 AM

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சிவகங்கை: காளையார்கோவில் ஒன்றியம் மாரந்தை விவசாயிகள் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளை கண்டித்து சிவகங்கையில் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தினர்.

காளையார்கோவில் ஒன்றியம், மாரந்தை கிராமத்தில் 256 ஏக்கரில் விவசாயிகள் மானாவாரியாக விவசாயம் செய்கின்ற னர். மழை காலங்களில் கோலாந்தி கண்மாய் நிரம்பி மறுகால் பாயும் போது அங்கிருந்து வெளியேறும் தண்ணீர் தளிர்தலை, மாரந்தை கிராம கண்மாய்க்கு பிரிந்து செல்லும் விதமாக கால்வாய் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

சில ஆண்டிற்கு முன் வரத்து கால்வாய்களை துார்வாரும் பணியில் ஈடுபட்ட சருகணியாறு வடிநில கோட்ட அதிகாரிகள் கோலாந்தியில் இருந்து தளிர்தலை கண்மாய்க்கு செல்லும் நீர் வரத்து கால்வாயை மட்டுமே துார்வாரினர்.

மாரந்தை கிராம கண்மாய்க்கு செல்லும் நீர் வரத்து கால்வாயை துார் வாரவில்லை. கோலாந்தி கண்மாயில் இருந்து வரும் மழை நீர் மாரந்தை கண்மாய்க்கு செல்லாத வகையில் கால்வாயை அடைத்து விட்டதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர்.

மாரந்தை கண்மாய்க்கு செல்லும் கால்வாயை சீர்படுத்தி தர வேண்டும் என விவசாயிகள் பல முறை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை வைத்தனர்.

கிராம விவசாயிகள் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடுத்தனர். மாரந்தை கண்மாய்க்கும் நீர் செல்லும் விதமாக கால்வாயை சீர்படுத்தி தர வேண்டும் என நீதிமன்றம் தெரிவித்தது. அதற்கு பின்னரும் அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளவில்லை. அதிருப்தியான மாரந்தை விவசாயிகள் சிவகங்கை பொதுப்பணித்துறை சரு கணியாறு வடிநில கோட்ட அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

கள ஆய்வு மூலம் நடவடிக்கை சருகணியாறு வடிநில கோட்ட செயற்பொறியாளர் ரமேஷ் கூறியதாவது:

மாரந்தைக்கு நேரடி கள ஆய்வு செய்ய சென்று உள்ளேன். நன்கு ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.

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