காவிரி---குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்க வலியுறுத்தல் ஆக.1 முதல் விவசாயிகள் பிரசாரம்
காவிரி---குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்க வலியுறுத்தல் ஆக.1 முதல் விவசாயிகள் பிரசாரம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:34 AM
சிவகங்கை: காவிரி- -வைகை -- கிருதுமால் -- குண்டாறு கால்வாய் இணைப்பு திட்டத்திற்கு பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வலியுறுத்தி ஆக., 1 முதல் 5 வரை விருதுநகர் முதல் கரூர் வரை பிரசார பயணம் மேற்கொள்ள தென் மாவட்ட விவசாயிகள் முடிவு செய்துள்ளனர்.
2021 அ.தி.மு.க., ஆட்சி காலத்தில் கரூர் மாவட்டம் மாயனுார் கதவணையில் இருந்து விருதுநகர் மாவட்டம் திருச்சுழி அருகே குண்டாறு வரை 262 கி.மீ., துாரத்திற்கு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.
இதனை மூன்று கட்டமாக நிறைவேற்ற அரசு முடிவு செய்துள்ளது. முதற்கட்டமாக மாயனுார் காவிரி கதவணையில் இருந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தெற்கு வெள்ளாறு வரை 118 கி.மீ., துாரத்திற்கு பணிகள் துவக்கப்பட்டன.
அதற்கு பின் இத்திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்ய கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாமல் 5 ஆண்டாக கிடப்பில் போட்டு விட்டனர். இந்நிலையில் புதிதாக பொறுப்பேற்ற விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசு இக்கோரிக்கையை நிறைவேற்றித்தர வேண்டும் என தென்மாவட்ட விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
எனவே ஆக., 5ல் நடக்கும் பட்ஜெட் கூட்டத்தில் காவிரி- --வைகை- -கிருதுமால் -- குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டத்தை செயல்படுத்த நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
8 லட்சம் ஏக்கருக்கு பாசன வசதி காவிரி, வைகை, கிருதுமால், குண்டாறு பாசன விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு பொதுச்செயலர் அர்ஜூனன் கூறியதாவது:
இக்கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஆக., 1 ல் திருச்சுழி அருகே குண்டாறில் பிரசார பயணத்தை துவக்குகிறோம். தொடர்ந்து துாத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, திருச்சி மாவட்டம் வழியாக ஆக., 5 ல் மாயனுார் அணை அருகே நிறைவு செய்ய உள்ளோம். இத்திட்டம் நிறைவேறினால் தென்மாவட்ட அளவில் உள்ள 8 லட்சம் ஏக்கர் விவசாய நிலம் பாசன வசதி பெறும். மேலும் ஒரு கோடி மக்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக இத்திட்டம் அமையும் என்றார்.