கீழப்பசலையில் அதிகரித்து விட்ட மணல் கடத்தல்: விவசாயிகள் புகார்
கீழப்பசலையில் அதிகரித்து விட்ட மணல் கடத்தல்: விவசாயிகள் புகார்
UPDATED : நவ 17, 2026 11:00 PM
ADDED : நவ 17, 2026 05:10 PM
மானாமதுரை:மானாமதுரை அருகே கீழப்பசலை, வேதியரேந்தல் பகுதிகளில் இரவில் மணல் கடத்தல் அதிகரித்து வருவதை வருவாய், கனிம வள துறை, போலீசார் தடுக்க வேண்டும்.
மானாமதுரையில் வைகை ஆற்றின் கரையோரம் உள்ள கீழப்பசலை,வேதியரேந்தல் பகுதியில் ஓய்ந்திருந்த மணல் கடத்தல் மீண்டும் தலை தூக்க துவங்கிவிட்டது. இப்பகுதியில் ஆற்றுப்படுகையில், தனியார் இடங்களில்இருந்து இரவில் மணல் கடத்தல் அதிகரித்து விட்டன. நள்ளிரவில் மணல் அள்ளும் இயந்திரங்களை கொண்டு, டன் கணக்கில் மணல் கடத்துகின்றனர்.
இது குறித்த கீழப்பசலை விவசாயிகள் கூறியதாவது,
வைகை ஆற்றின் கரையோரம் வாகனங்களில் சென்று, ஆற்றின் கரையை சேதப்படுத்துவதோடு, மணல் கடத்தல் அதிகரித்துவிட்டன. இது குறித்து போலீஸ், வருவாய்துறையினருக்கு புகார் தெரிவித்தும், எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. வைகை ஆற்றில் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்படும் போது, மணல் அள்ளிய இடங்களை தாண்டி தண்ணீர் வராமல், வயல்களுக்குள் புகுந்துபயிர் சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றனர்.