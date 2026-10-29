அதிருப்தி: மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை:குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் புகார்
அதிருப்தி: மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை:குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் புகார்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:44 AM
ADDED : அக் 28, 2026 04:55 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டத்தில் அளிக்கப்படும் மனுக்கள் மீது அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை எனவும், கடந்த முறை நடந்த விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டத்தில் கொடுத்த மனுவிற்கு இன்னும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை என கோட்ட அளவிலான குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டினர்.
சிவகங்கை கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் மாவட்ட பெருந்திட்ட வளாகத்தில் உள்ள அரசு சமூதாய கூடத்தில் நடந்தது. கோட்டாட்சியர் ஜெபிகிரேசியா தலைமை வகித்து விவசாயிகளின் குறைகளை கேட்டறிந்தார். இதில் விவசாயிகள் தங்களது கோரிக்கைகளை தெரிவித்தனர். கூட்டத்தில் பெரும்பாலான துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பங்கேற்காததால் விவசாயிகள் அதிருப்தியோடு பேசினர்.
ஒரு சிலர் கடந்த குறைதீர் கூட்டத்தில் கொடுத்த மனுவிற்கே தீர்வு கிடைக்கவில்லை என்று அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
விவசாயி கருப்பையாக பேசுகையில், பனங்காடி காட்டுப்பகுதியில் காட்டுமாடு, காட்டு பன்றிகள் இருப்பதால் செங்குளிப்பட்டி, கண்டுப்பட்டி, நடராஜபுரம், பனங்குடி உள்ளிட்ட பகுதியில் விவசாயத்தை சேதப்படுத்துவதாக தெரிவித்தார். அதற்கு வனத்துறை அதிகாரிகள் மாவட்டத்தில் காட்டு பன்றியே கிடையாது என்று தெரிவித்தனர். அப்போது விவசாயிகளுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
கோட்டாட்சியர் குறுக்கிட்டு விவசாயிகள் கூறும் கோரிக்கையை கேட்டு நடவடிக்கை எடுக்கும் மாறு உத்தரவிட்டு சமாதானம் செய்தார்.
அய்யாச்சாமி பேசுகையில், கோட்டாட்சியர் நடத்தும் கூட்டத்தில் மாவட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொள்ளவில்லை. கடந்த கூட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்ட மனுக்களுக்கே இன்னும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை. கலெக்டர் உத்தர விட்டதையே அதிகாரிகள் செய்ய மறுக்கிறார்கள் என்றார். மாவட்ட அளவில் இந்தமாதம் எப்போது விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடத்துவீர்கள் தேதியை கூறுங்கள் என்றார். இதற்கு விவசாயிகள் அனைவரும் ஆதரவு தெரிவித்து அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். கோட்டாட்சியர் இந்த மாதத்தில் கூட்டம் நடத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறி சமாதானம் செய்தார்.
திருப்புவனம் சேங்கைமாறன் பேசுகையில், அல்லிநகரத்தில் ரோடு முழுவதும் சேதம் அடைந்துள்ளது. ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் செல்ல முடியவில்லை. திருப்புவனம் வைகை ஆற்று கரையில் உள்ள சீமை கருவேல மரங்களை அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.
பில்லத்தி கிருஷ்ணன் பேசுகையில், கீழப்பிடாவூர், புளியங்குளம் குரூப் கிராம கணக்குகள் இல்லை. இதனால் இங்குள்ள வி.ஏ.ஓ., தலையாரிகளுக்கு அரசு ஊதியம் வழங்காமல் உள்ளது. கிராம கணக்கை ஏற்றி அவர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பெரியகண்ணனுார் ராதகிருஷ்ணன் பேசுகையில், பெரியகண்ணனுார் அரசு பள்ளியில் உள்ள மின்கம்பத்தில் மின் கம்பிகள் தாழ்வாக செல்கிறது. 3 மின் கம்பங்கள் சேதம் அடைந்துள்ளது. மழைக்காலம் என்பதால் சேதம் அடைந்துள்ள மின்கம்பங்களை மாற்றி தாழ்வாக செல்லும் மின் கம்பிகளை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.