காத்திருப்பு பயிர் வளர மழைக்காக விவசாயிகள் காப்பீடு காலம் நீடிக்க கோரிக்கை
காத்திருப்பு பயிர் வளர மழைக்காக விவசாயிகள் காப்பீடு காலம் நீடிக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 10, 2026 05:41 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:39 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் பகுதியில் பெய்த மழையை நம்பி நெல் சாகுபடிக்காக விதைத்த விவசாயிகள் தற்போது பயிர் வளர்ச்சிக்காக அடுத்த மழையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
திருப்புத்துார் பகுதியில் வழக்கமாக 5 ஆயிரம் ஏக்கர் அளவில் நெல்சாகுபடி நடைபெறும். இந்த ஆண்டு ஆடிப்பட்டத்தில் போதிய மழை இல்லாததாலும், ஆறுகளில் நீர்வரத்தின்றி கண்மாய்கள் வறட்சியாக இருந்ததாலும் போதிய அளவில் நெல்சாகுபடி நடைபெறவில்லை. அண்மையில் பெய்த மழையால் ஓரளவு நெல்சாகுபடிக்கான பணிகளை விவசாயிகள் துவக்கினர். தாமதமானதால் நாற்று நடவு செய்யாமல் நேரடியாக மானாவாரி விதைப்பை விவசாயிகள் மேற்கொண்டனர்.
வேளாண்துறையினர் மதிப்பீட்டின்படி 2500 ஏக்கர் அளவில் தற்போது சாகுபடி பணிகள் நடந்துள்ளன. கண்மாய்களிலும் ஓரளவு நீர் இருப்பால் தொடர்ந்து விதைப்பு பணிகள் நடந்து வருகின்றன. விரைவில் 4000 ஏக்கர் அளவை நெல்சாகுபடி எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றனர். இருப்பினும், மழையால் விதைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ள விவசாயிகள் தற்போது மீண்டும் வானிலை அறிவிப்புகளின்படி மழை பெய்யாததால் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர். பெய்த மழையும் பரவலாக அல்லாமல் ஆங்காங்கே மட்டும் சிறிய பரப்பில் பெய்வதால் மழைநீர் சேமிப்பின்றி உள்ளது.
இதனால் நாற்று பருவத்திலிருந்து பயிராக வளர போதிய பாசனத்திற்காக அடுத்த தொடர் மழையை விவசாயிகள் எதிர்பார்த்துள்ளனர். இந்தாண்டு இது வரை பெய்த மழை சராசரி அளவை எட்டாத நிலையில் உள்ளது. இதனால் வேளாண்துறையினர் விவசாயிகளை பயிர்காப்பீடு செய்ய அறிவுறுத்தியுள்ளனர். அதன் மூலம் பயிரிட்டுள்ளதை அடங்கல் மூலம் விவசாயிகள் உறுதி செய்யவும், காப்பீடு தொகை பெறவும் உதவும். வறட்சி ஏற்பட்டால் நிவாரணம் பெறவும் உதவும். ஆனால், காப்பீடு செய்வதிலும் விவசாயிகளுக்கான பதிவு எண் இருந்தால் தான் முடியும் என்ற தடை நிலவுகிறது.
கணிசமான விவசாயிகள் மற்றவர்களின் நிலத்தில் பங்குக்கு போடுபவர்களாவார்கள். அதில் கோயில் நிலங்களும் உள்ளன. இறந்தவர்களின் பெயர்களிலும் நிலங்கள் உள்ளன. இதனால் காப்பீடு செய்வதில் சிரமம் நிலவுகிறது. எனவே அரசு விவசாய பதிவு எண் இல்லாமல் பயிர் காப்பீடு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க கோரியுள்ளனர். மேலும், திருப்புத்தூர் போன்ற வறட்சி பகுதிகளில் தாமதமாக சாகுபடி பணிகள் துவங்கியுள்ளதால் காப்பீட்டிற்கான காலத்தையும் நவ.,30 வரை நீட்டிக்கவும் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
வடகிழக்குப் பருவ மழை கை கொடுக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் நெல் விவசாயிகள் சாகுபடி பணிகளை தொடர்ந்து செய்கின்றனர். பாசனநீர் பற்றாக்குறை இருந்தும், எதிர்பார்ப்பிற்கு மாறாக விதைப்புபணிகள் அதிகமாக நடந்துள்ளன. விவசாயிகளின் நம்பிக்கையை மழை பொழிந்து மேலும் வளர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் பலரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.