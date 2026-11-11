மானிய விலையில் ஸ்பிரேயர் விவசாயிகள் கோரிக்கை

UPDATED : நவ 10, 2026 06:41 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:39 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் விவசாய பணிகள் தொடங்கிய நிலையில் மானிய விலையில் ஸ்பிரேயர் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
செப்டம்பரில் தொடங்கும் வடகிழக்கு பருவமழையை நம்பி நடக்கும் நெல் சாகுபடி இந்தாண்டு தாமதமாக தொடங்கியதால் தற்போது தான் விவசாயிகள் நடவு பணிகளை தொடங்கி வருகின்றனர். திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் நாற்றங்கால் அமைத்து தான் நெல் விவசாயம் நடைபெறும், ஆனால் இந்தாண்டு பெரும்பாலான விவசாயிகள் நேரடி விதைப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். நேரடி விதைப்பு என்பதால் நெல் வயல்களில் நோய் தாக்காமல் இருக்க ஸ்பிரேயர்களை பயன்படுத்தி மருந்து தெளிப்பது வழக்கம். இதற்காக கை ஸ்பிரேயர், மோட்டார் ஸ்பிரேயர் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
வேளாண் துறை மூலம் சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் ஸ்பிரேயர்கள் வழங்கப்படும். சமீப காலமாக பேட்டரி ஸ்பிரேயர் விவசாயிகளிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. பேட்டரி ஸ்பிரேயர்கள் தனியார் உர கடைகளில் மூவாயிரத்து 600 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மான்ய விலையில் இரண்டாயிரத்து 800 ரூபாய் என வழங்கப்படும். மாவட்டம் முழுவதும் விவசாய பணிகள் தொடங்கி வரும் நிலையில் ஸ்பிரேயர்களுக்கு தேவை அதிகரித்துள்ளது. இதுவரை வேளாண் துறை மூலம் மானிய விலையில் ஸ்பிரேயர் வழங்கப்படவில்லை என விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.
திருப்புவனத்தில் பேட்டரி ஸ்பிரேயர் வாடகைக்கு விடப்படுகின்றன.
ஒரே நேரத்தில் அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் போதிய ஸ்பிரேயர்கள் கிடைப்பதில்லை. எனவே தேவை அதிகம் உள்ள நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகம் விவசாயிகளுக்கு ஸ்பிரேயர்கள் மான்ய விலையில் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.