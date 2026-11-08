வைகை ஆறு துார்வாரப்படுமா விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

UPDATED : நவ 07, 2026 11:47 PM
ADDED : நவ 07, 2026 11:54 AM
மானாமதுரை: வைகை பூர்வீக பாசன பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் திறந்து விடப்படும் சூழ்நிலை உள்ள நிலையில் வைகை ஆற்றை உடனடியாக துார்வார வேண்டுமென விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம், மானாமதுரை, இளையான்குடி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வைகை பூர்வீக பாசனப் பகுதிகளில் நெல் விவசாயம் துவங்கியுள்ளன. இந்நிலையில், போதிய மழை பெய்யாததால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர். வைகை அணையில் இருந்து பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்படும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். இதற்கிடையே, மானாமதுரை, இளையான்குடி பகுதிகளில் செல்லும் வைகை ஆற்றில் பல இடங்களில் கருவேல மரங்களும், நாணல் செடிகளும் அதிக அளவில் வளர்ந்து ஆற்றையே ஆக்கிரமித்துள்ளன. ஆற்றுப்படுகை முழுவதும் புதர் மண்டிக் காணப்படுவதால், அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படும் பட்சத்தில் தண்ணீர் விரைவாகவும், தடையின்றி செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படும் என விவசாயிகள் அச்சப்படுகின்றனர்.
ஏற்கனவே போதிய மழையின்றி விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வைகை அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீர் கடைமடைப் பகுதி வரை சென்றடைந்தால்ான் விவசாயத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். எனவே, தண்ணீர் திறப்பதற்கு முன்பாகவே வைகை ஆற்றில் வளர்ந்துள்ள கருவேல மரங்கள், நாணல் செடிகள் மற்றும் புதர்களை அகற்றி, ஆற்றை முழுமையாக தூர்வாரி சீரமைக்க பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மானாமதுரை, இளையான்குடி பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.