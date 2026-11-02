வெயலின் தாக்கம் துவங்கியதால் விவசாயிகள் அச்சம்

UPDATED : நவ 01, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:54 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரை, இளையான்குடி பகுதிகளில் வெயில் மீண்டும் சூடுபிடித்ததால் தொடர் மழையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த விவசாயிகள் இந்த ஆண்டும் விளைச்சல்
பாதிக்கப்படுமோ என்ற அச்சத்தில் உள்ளனர். மானாமதுரை, இளையான்குடி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த வாரத்திற்கு முன்பு 2நாட்களாக நல்ல மழை பெய்தது. இந்த மழையை நம்பி விவசாய பணிகளில் ஈடுபடத் தொடங்கினர். போதிய மழையின்றி விவசாய பணிகள் பாதித்த நிலையில் 2 நாட்கள் பெய்த மழை காரணமாக இனிவரும் நாட்களிலும் தொடர்ந்து மழை பெய்யும்
என்ற நம்பிக்கையில் இருந்தனர். இதையடுத்து
வயல்களில் விவசாயப் பணிகளை தொடர்ந்தனர். ஆனால் ஒரு வாரமாக மழைக்கான அறிகுறியே இன்றி வெயிலின் தாக்கம் மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது மழைக்காலம் என்பதற்கான அறிகுறிகள் இல்லாமல் கோடை காலத்தைப் போன்று வெயில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது விவசாயிகள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இனிவரும் நாட்களிலும் போதிய மழை பெய்யாவிட்டால் பயிர்களின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டு, இந்த ஆண்டும் எதிர்பார்த்த விளைச்சலைப் பெற முடியாத நிலை ஏற்படுமோ என்ற கவலையில் விவசாயிகள் உள்ளனர்.
இது குறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது, விவசாயம் செய்ய அதிக வட்டிக்குக் கடன் வாங்கி விதை, உரங்கள் மற்றும் விவசாயப் பணிகளுக்காக பெரும் தொகையை செலவிட்டுள்ளோம். இந்நிலையில் மழை கைகொடுக்காமல் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டால் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த
முடியாதநிலை ஏற்படும் என்றனர்.