மின்னல் தாக்கி மரங்கள் சேதம் இழப்பீடு வழங்கப்படுமா விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
மின்னல் தாக்கி மரங்கள் சேதம் இழப்பீடு வழங்கப்படுமா விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:54 PM
திருப்புவனம்: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் மழை, இடி தாக்கி மரங்கள் சேதமடைந்தால், இழப்பீடு வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் வாழை ,தென்னை, கரும்பு உள்ளிட்ட விவசாயம் நடந்து வருகிறது. இது தவிர மா ,வேம்பு, புளி, மரத்தையும் வளர்த்து வருகின்றனர் .சமீப காலமாக மின்னல் தாக்கி உயிரிழப்பு ஏற்படுவதுடன் மரங்களும் சேதமடைந்து வருகின்றன.
சேதமடைந்த மரங்களுக்கு எந்த வித இழப்பீடும் கிடைப்பதில்லை. இதனால் விவசாயிகள் வளர்த்த மரங்கள் மின்னல் தாக்கி சேதமடைந்து பெரும் நஷ்டத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். திருப்புவனம் அருகே மணல்மேடு கிராமத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் மழை காரணமாக மின்னல் தாக்கியதில் 30க்கும் மேற்பட்ட தென்னை மரங்கள் சேதமடைந்தன. 40 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட மரங்கள் முற்றிலும் சேதமடைந்ததால் மரங்களை நம்பி இருந்த விவசாயிகள் பலத்த நஷ்டத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறுகையில், விவசாயிகள் மரங்கள், பயிர்களை இன்சூரன்ஸ் செய்து இருந்தால் மட்டுமே இழப்பீடு கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு .மாவட்ட நிர்வாகம் தான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.
விவசாயிகள் கூறும் போது, இன்சூரன்ஸ் செய்தாலும் உரிய இழப்பீடு கிடைப்பதில்லை.
40 ஆண்டு கால மரத்திற்கு அதிகபட்சமாக 2ஆயிரம் ரூபாய் வரையே கிடைக்கும். அதனை வாங்கவும் அலைக்கழிப்பார்கள் என்பதால் இன்சூரன்ஸ் செய்வதே இல்லை, என்றனர்.