அவதி சிங்கம்புணரியில் 15 கிராம விவசாயிகள் மும்முனை மின்சாரம் சப்ளை நிறுத்தம்
அவதி சிங்கம்புணரியில் 15 கிராம விவசாயிகள் மும்முனை மின்சாரம் சப்ளை நிறுத்தம்
UPDATED : நவ 21, 2026 05:55 AM
ADDED : நவ 20, 2026 05:22 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி பகுதியில் மும்முனை மின்சாரம் கட் ஆவதால் 15 கிராம மக்கள், விவசாயிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
இவ்வொன்றியத்தில் நகர் பகுதி தவிர்த்து ஒன்றியப் பகுதிகளில் சில மாதங்களாக மும்முனை மின்சாரம் முறையாக கிடைப்பதில்லை என விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்தனர். குறிப்பாக கிருங்காக்கோட்டை, ஒடுவன்பட்டி, மேலப்பட்டி, அணைக்கரைப்பட்டி, பிரான்மலை உள்ளிட்ட ஊராட்சிகளுக்கு உட்பட்ட 15 க்கும் மேற்பட்ட உட்கடை கிராமங்களில் மாலை 4:00 மணி முதல் மறுநாள் காலை 8:00 மணி வரை மும்முனை மின்சாரம் வருவதில்லை. இதனால் மின் மோட்டார்களை இயக்க முடியாமல் விவசாயிகளும் மக்களும் சிரமப்படுகின்றனர். இப்பகுதியில் போதிய மழை பெய்யாததால் பலரும் பக்கத்து நிலங்களில் இருந்து போர்வெல் தண்ணீரை பெற்றே பயிர்களை காப்பாற்றி வருகின்றனர். மின்சாரம் தடைபடுவதால் அவர்களும் கடும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றனர். இப்பகுதியில் உள்ள ஊராட்சிகளில் குடிநீர் விநியோகத்துக்கு தேவையான மோட்டார்களை பெரும்பாலும் இரவு நேரத்தில் தான் இயக்குகின்றனர். இரவு நேரத்தில் மும்முனை மின்சாரம் விநியோகம் இல்லாததால் ஊராட்சி பணியாளர்கள் குடிநீரை விநியோகிக்க சிரமப்படுகின்றனர். பகல் நேரங்களில் நேரடியாக தொட்டிக்கு ஏற்றி தண்ணீர் விநியோகிக்கும் போது மக்களுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. எனவே இப்பகுதியில் மும்முனை மின்சாரம் தடைபடாமல் கிடைக்க மின்வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.