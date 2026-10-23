/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/விவசாயிகள்குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : அக் 22, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:55 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை, தேவகோட்டையில் கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் அக்., 28 ல் நடைபெறும் என கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: அன்றைய தினம் காலை 10:30 மணிக்கு சிவகங்கை சமுதாய கூடத்தில் கோட்டாட்சியர் ஜெபி கிரேசியா, தேவகோட்டை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் சப்- கலெக்டர் தலைமையில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடைபெறும். கோட்ட வாரியாக விவசாயிகள் இக்கூட்டத்தில் குறைகளை தெரிவித்து பயன்பெறலாம் என்றார். ///