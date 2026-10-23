தண்ணீரின்றி வறண்ட கண்மாய்கள் :மிளகாய் சாகுபடிக்கு மாறிய விவசாயிகள்
தண்ணீரின்றி வறண்ட கண்மாய்கள் :மிளகாய் சாகுபடிக்கு மாறிய விவசாயிகள்
UPDATED : அக் 22, 2026 03:35 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:32 PM
பழையனுார்: கண்மாய்களில் போதிய தண்ணீரின்றி வறண்டு கிடப்பதால் விவசாயிகள் நெல் சாகுபடியை தவிர்த்து மிளகாய், கத்தரி சாகுபடிக்கு மாறி வருகின்றனர்.
திருப்புவனம் தாலுகாவில் வடகிழக்கு பருவ மழையை நம்பி 4 ஆயிரம் எக்டேரில் சாகுபடி நடைபெறும்.
இந்தாண்டு போதிய மழை பெய்யவில்லை.வைகை அணையிலும் பாசனத்திற்கு திறக்கும் அளவிற்கு தண்ணீர் இல்லை.கண்மாய்களும் தண்ணீர் இன்றி வறண்டு காணப்படுகிறது. எனவே குறைந்த அளவு தண்ணீர் தேவைப்படும் மிளகாய்,கத்தரி போன்றவற்றை நடவு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.பழையனூர்,சங்கங்குளம்,புளியங்குளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் விவசாயிகள் மிளகாய், கத்தரி சாகுபடிக்கு மாறி உள்ளனர்.
விவசாயிகள் கூறுகையில்,
நெல் சாகுபடிக்கு கண்மாய்களில் மூன்று மாதத்திற்கு தேவையான தண்ணீர் இருக்க வேண்டும். ஆனால் கடந்த நான்கு நாட்களாக பெய்த மழை காரணமாக கண்மாய்களில் சிறிதளவு கூட தண்ணீர் தேங்கவில்லை.
எனவே குறுகிய கால சாகுபடியான மிளகாய் கத்தரி ஆகியவற்றை நடவு செய்து வருகிறோம் இதற்கு 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மழை பெய்தாலே போதுமானதாக இருக்கும்.
எனவே வேறு வழி இன்றி மிளகாய்,கத்தரி சாகுபடி ஈடுபட்டுள்ளோம். ஏக்கருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை செலவாகும். 60 நாட்களுக்கு பிறகு கத்தரி அறுவடை தொடங்கும் சுழற்சி முறையில் தினசரி 50 கிலோ வரை பறிக்கலாம் என்பதால் கத்திரி சாகுபடி ஈடுபட்டுள்ளோம், என்றனர் .