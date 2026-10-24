வேலிகளுக்காக செலவு செய்யும் விவசாயிகள்

ADDED : அக் 23, 2026 09:56 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் விவசாய சாகுபடி குறைந்துள்ள நிலையில் விவசாய பயிர்களை பாதுகாக்க வேலிகள் மற்றும் வலைகளை விவசாயிகள் பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளனர்.
திருப்புவனத்தில் வட்டாரத்தில் போதிய மழை இல்லாத நிலையில் ஆழ்துளை கிணறு, திறந்த வெளி கிணறு வைத்துள்ள விவசாயிகள் என்.எல்.ஆர்., ஏ.டி.டீ., ஐ.ஆர்.,20, கோ 50, கோ 51 உள்ளிட்ட நெல் ரகங்களை பயிரிட தொடங்கியுள்ளனர்.
திருப்புவனம், பழையூர், கொந்தகை, கட்டமன்கோட்டை, சங்கங்குளம், முதுவன்திடல், பூவந்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நேரடி நெல் நடவு பணி நடந்து வருகிறது. சாதாரணமாக ஏக்கருக்கு 20 முதல் 25 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்த விவசாயிகள் இந்தாண்டு விவசாயத்திற்கு கூடுதலாக செலவு செய்து வருகின்றனர்.
இந்தாண்டு போதிய மழை பெய்யவில்லை. ஒரு சில நாட்கள் பெய்த நிலையில், இதனால் விவசாயிகள் முழுக்க முழுக்க கிணற்று தண்ணீரை நம்பியே பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஒரு சில விவசாயிகள் மட்டுமே நெல், வாழை, கத்தரி பயிரிட்டுள்ளதால் பன்றிகள் ஏராளமாக விவசாய நிலங்களில் புகுந்து சேதப்படுத்தி வருகின்றன.
விவசாயிகள் பலரும் வயல்களை சுற்றிலும் வேலி மற்றும் நூல், நைலான் கயிறுகளால் ஆன வேலிகளை அமைத்துள்ளனர்.
ஏக்கருக்கு வேலி அமைக்க குறைந்த பட்சம் பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்ய வேண்டியுள்ளது என புலம்புகின்றனர். நிலங்களில் பயிர் செய்யாவிட்டால் கருவேல மரங்கள், செடிகள் வளர்ந்து மண் வளம் பாதிக்கப்படும். செலவு அதிகரித்தாலும் பரவாயில்லை என விவசாயிகள் வேலி அமைத்து வருகின்றனர்.