கிராமங்களில் மழை இல்லாததால் வாடி வரும் நெற்பயிர்கள் விவசாயிகள் வேதனை
கிராமங்களில் மழை இல்லாததால் வாடி வரும் நெற்பயிர்கள் விவசாயிகள் வேதனை
UPDATED : நவ 20, 2026 03:03 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:00 PM
சாலைக்கிராமம்: இளையான்குடி தாலுகா சாலைக்கிராமம் அருகே உள்ள கல்வெளிப்பொட்டல்,தெற்கு கீரனுார் சுற்று வட்டார கிராமங்களில் போதிய மழை இல்லாததால் நெற்பயிர்கள் தண்ணீரின்றி வாடி, கருகும் நிலையில் உள்ளதால் விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.
இளையான்குடி,சாலைக்கிராமம் ,முனைவென்றி,சூராணம் உள்ளிட்ட கிராம பகுதிகளில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவிற்கு பெய்யாததால் விவசாயம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டாவது நல்ல மழை பெய்து விவசாயம் கைகொடுக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் விவசாயிகள் நிலங்களை உழவு செய்து, விதை நெல் வாங்கி நேரடி நெல் விதைப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து முளைத்த நெற்பயிர்களை பாதுகாக்க களை எடுத்தல், உரமிடுதல், பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த மருந்து தெளித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொண்டனர். ஒரு ஏக்கருக்கு உழவு செய்தல், விதை நெல் வாங்குதல், களை எடுத்தல், மருந்து தெளித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு விவசாயிகள் இதுவரை ரூ.20 ஆயிரம் வரை செலவு செய்துள்ளனர்.
ஆனால், பயிர்கள் வளர்ந்து பலன் கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் போதிய மழை இல்லாததால் நிலத்தில் ஈரப்பதம் குறைந்து நெற்பயிர்கள் வாடி வருகின்றன. தொடர்ந்து மழை பெய்யாவிட்டால் பயிர்கள் முற்றிலும் கருகி விளைச்சல் கிடைக்காத நிலை ஏற்படும் என தெரிவிக்கின்றனர். ஏற்கனவே கடந்த ஆண்டு போதிய மழை இல்லாததால் நெல் விளைச்சல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு விவசாயிகள் நஷ்டத்தை சந்தித்த நிலையில் இந்த ஆண்டும் அதே நிலை தொடருமோ என்ற அச்சம் தற்போது விவசாயிகளிடையே ஏற்பட்டுள்ளது.