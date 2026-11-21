நீர் வரத்துக்கால்வாய்கள் குறுக்கே பாலம் விவசாயிகள் அதிருப்தி
நீர் வரத்துக்கால்வாய்கள் குறுக்கே பாலம் விவசாயிகள் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 20, 2026 02:28 PM
ADDED : நவ 20, 2026 02:24 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனத்தில் நீர்வரத்து கால்வாய், மழை நீர் வடிகால்களின் குறுக்கே பாலம் கட்டுவதற்கு அதிகாரிகள் விதிகளை மீறி தன்னிச்சையாக தடையின்மைச் சான்று வழங்குவதால் விவசாயம் பாதிப்பதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
திருப்புவனம் தாலுகாவில் திருப்புவனம், பழையனூர், பிரமனூர், திருப்பாச்சேத்தி, பூவந்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நீர் வளத்துறைக்கு சொந்தமான கண்மாய்கள் உள்ளன. வைகை ஆற்றின் வலது மற்றும் இடது பிரதான கால்வாய் மூலம் இந்த கண்மாய்களுக்கு நீர்வரத்து வசதி உள்ளது. ஒவ்வொரு வருடமும் வடகிழக்கு பருவமழையின் போதும் வைகை அணையில் இருந்து நீர் திறப்பின் போதும் கால்வாய்கள் மூலம் கண்மாய்களுக்கு தண்ணீர் செல்வது வழக்கம்.
மேலும் இக்கண்மாய்கள் நிரம்பி அடுத்தடுத்து உள்ள கண்மாய்களுக்கும் தண்ணீர் செல்லும். நீர்வரத்து கால்வாய்களை ஒட்டி பலரும் பிளாட் அமைத்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர். ரியல் எஸ்டேட் அதிபர்களுக்கு வசதியாக பிளாட்களுக்கு செல்ல வரத்து கால்வாய்களின் குறுக்கே பாலம் கட்ட விதிகளை மீறி தன்னிச்சையாக அதிகாரிகள் சிலர் தடையின்மைச் சான்று வழங்கி வருகின்றனர். பலரும் கால்வாய் கரைகளை சேதப்படுத்தியும், கால்வாய்களில் உள்ள ஆற்று மணலை பயன்படுத்தியும் கட்டுமான பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனர்.
விதிகளை மீறி வரத்து கால்வாய்களின் குறுக்கே பாலங்கள் அமைப்பதால், நீர்வரத்தின் போது கடுமையாக பாதிப்பு ஏற்படும். ஏற்கனவே போதிய மழை இன்றி கண்மாய்களுக்கு முறையாக தண்ணீர் திறக்கப்படாததாலும், விவசாயம் பெருமளவில் குறைந்து வரும் நிலையில் மேலும் மேலும் அதிகாரிகள்
பாலங்கள் கட்ட தடையின்மை சான்று வழங்கி வருகின்றனர். பாலம் கட்டுமான பணிகளை அதிகாரிகளும் ஆய்வு செய்வதில்லை.
நீர்வளத்துறை உதவி பொறியாளர் அழகுராஜா கூறுகையில்,
உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கும் போது மறுக்க முடியாது,என்றார்.
எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் அதிகாரிகள் தடை இன்மை சான்று வழங்கும் முன் சம்பந்தப்பட்ட கண்மாய் பாசன விவசாயிகளின் கருத்துக்களையும் கேட்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.