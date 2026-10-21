பாசன வயல்களில் கருவேல மரங்கள் அகற்ற முடியாமல் விவசாயிகள் கவலை
பாசன வயல்களில் கருவேல மரங்கள் அகற்ற முடியாமல் விவசாயிகள் கவலை
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:44 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி பாசன வயல்களில் வளர்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்ற முடியாமல் விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.
இத்தாலுகாவில் சிங்கம்புணரி, எஸ்.புதூர் ஒன்றியத்தில் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நஞ்சை, புஞ்சை நிலங்கள் உள்ள நிலையில், சில வயல்கள் 10 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து சாகுபடி எதுவும் நடை பெறாமல் தரிசாக போடப்பட்டது.
இதனால் அவற்றில் சீமைக்கருவேல மரங்கள் வளர்ந்துள்ளன. இம்மரங்கள் பெரிய அளவில் புதர்களாக மண்டி இருப்பதால் அவற்றை அகற்ற முடியாமல் விவசாயிகள் தவிக்கின்றனர்.
இந்த ஆண்டும் விவசாயப்பணிகளை தொடர முடியாமல் விவசாயிகள் தவிக்கின்றனர். வேளாண்மைத் துறை சார்பில் இம்மரங்களை அகற்ற மானியம் வழங்கப்பட்டாலும், அவை அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் முறையாக கிடைப்பதில்லை என விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
எனவே வேளாண் அலுவலர்கள் நேரடியாக ஆய்வு செய்து பாதிக்கப்பட்ட விவசாய நிலங்களில் உள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்ற உதவ வேண்டும்.