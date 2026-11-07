போக்கு காட்டும் மழை கவலையில் விவசாயிகள்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:44 PM
மானாமதுரை: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் மானாமதுரை இளையான்குடி மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராம பகுதிகளில் தொடர் மழை பெய்யாததால் அவ்வப்போது மட்டும் மழை துாறல் விழுந்து போக்கு காட்டி வருவதால் விவசாயிகள் கலக்கத்தில் உள்ளனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை, இளையான்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊர்களில் ஆயிரக்கணக்கான எக்டேரில் நெல் விவசாயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. விவசாயிகள் நேரடி நெல் விதைப்பு மற்றும் நாற்று மூலமாகவும் நெல் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் கடந்த 3 வாரங்களாக தொடர் மழை பெய்யாமல் அவ்வப்போது மட்டும் சிறிய மழையே பெய்வதால் நீர் நிலைகளில் போதுமான தண்ணீர் இல்லாமல் விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.
விவசாயிகள் கூறியதாவது:
ஒரு சில ஊர்களில் நீர்நிலைகளுக்கு 25 சதவீத தண்ணீரே வந்துள்ளது. மேலும் சில நீர்நிலைகளில் 10 சதவீத தண்ணீர் கூட வராமல் இருப்பதால் நெற்பயிர்களை காப்பாற்ற முடியுமோ என்ற கலக்கத்தில் உள்ளோம்.போதிய மழை பெய்யாமல் சிறிய மழை மட்டுமே பெய்வதால் கடந்த வருடம் போல இந்த வருடமும் மழை இல்லாமல் நெற்பயிர்கள் கருகி விடுமோ என்ற கவலையில் உள்ளோம் என்றனர்.