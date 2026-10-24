சிவகங்கையில் ஆர்வமில்லாமல்நடந்த தீயணைப்பு மீட்பு ஒத்திகை
சிவகங்கையில் ஆர்வமில்லாமல்நடந்த தீயணைப்பு மீட்பு ஒத்திகை
ADDED : அக் 16, 2026 05:35 PM
சிவகங்கை: விழிப்புணர்வு பெற வேண்டிய மக்களே இல்லாமல் சிவகங்கையில் தீயணைப்பு மீட்பு ஒத்திகையை மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் நடத்தினர். நவ., 8 ல் தீபாவளியை முன்னிட்டு பட்டாசு வெடிப்பதில் பாதுகாப்பு, வீடுகளில் பலகாரம் தயாரிக்கும் போது மக்கள் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து அனைத்து மக்கள், மாணவர்கள் முன்னிலையில் விழிப்புணர்வு ஒத்திகை நடத்த வேண்டும் என அரசு உத்தரவிட்டது.
உலக விபத்து மீட்பு நாளை முன்னிட்டு நேற்று சிவகங்கை மன்னர் துரைசிங்கம் அரசு கல்லுாரி மைதானத்தில் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி, தீயணைப்பு துறை சார்பில் மீட்பு ஒத்திகை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. இதில் சமைக்கும் போது தீ விபத்து ஏற்பட்டால் எவ்வாறு தப்பிப்பது, பேரிடர் காலங்களில் வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்பது, பட்டாசு வெடிக்கும் போது தீப்பற்றினால் அவற்றில் இருந்து மீண்டு வருவது குறித்து செயல்விளக்கம் அளித்தனர்.
இந்நிகழ்ச்சியை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சைலேந்திரன் துவக்கி வைத்தார். அரசு மருத்துவகல்லுாரி டீன் கலைவாணி முன்னிலை வகித்தார். கண்காணிப்பாளர் தமிழ்வாணன், உதவி நிலைய மருத்துவ அலுவலர் தென்றல், விபத்து காய சிகிச்சை பிரிவு துறை தலைவர் கங்கா நாகலட்சுமி, இணை பேராசிரியர் அருள்ராஜ்குமார், தாசில்தார்கள் ராஜலட்சுமி, பாலகுரு, 108 ஆம்புலன்ஸ் நிர்வாக மேலாளர் ரஞ்சித் பங்கேற்றனர். தீயணைப்பு துறை மாவட்ட அலுவலர் எஸ்.சீனிவாசன் தலைமையில் நிலைய அலுவலர்கள் கந்தசாமி, அருள்ராஜ், அண்ணாமலை ஆகியோர் செயல்விளக்க பயிற்சி அளித்தனர்.
நேற்று சிவகங்கையில்கல்லுாரி வளாகத்தில் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடந்தும் மாணவர்கள், பொதுமக்கள் இதில் பங்கேற்கவில்லை என விமர்சனம் எழுந்தது. ///