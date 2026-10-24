/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/உயிரிழந்த இன்ஸ்பெக்டர் குடும்பத்திற்கு நிதி உதவி
UPDATED : அக் 23, 2026 09:08 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:06 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கையில் பணிபுரிந்த இன்ஸ்பெக்டர் லலிதா உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார்.
அவரது குடும்பத்திற்கு 2008 பேட்ஜ் இன்ஸ்பெக்டர்கள் ரூ.16.77 லட்சம் நிதி உதவி அளித்தனர். தமிழக அளவில் 2008 ம் ஆண்டு நேரடி எஸ்.ஐ.,க்களாக 750 பேர் தேர்வாகினர். இவர்கள் தற்போது பல்வேறு மாவட்டங்களில் இன்ஸ்பெக்டர்களாக உள்ளனர். இதில், சிவகங்கையில் பணிபுரிந்த இன்ஸ்பெக்டர் லலிதா ஆக., 19 அன்று உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார். அவரது குடும்பத்தினரிடம் 2008 பேட்ஜ் இன்ஸ்பெக்டர்கள் திரட்டிய நிதி ரூ.16 லட்சத்து 77 ஆயிரத்து 500யை நேரடியாக வழங்கினர். ///