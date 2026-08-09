தீயணைப்பு வாகனத்திற்கு தண்ணீர் நிரப்பும் வசதி இல்லாததால் தவிப்பு
தீயணைப்பு வாகனத்திற்கு தண்ணீர் நிரப்பும் வசதி இல்லாததால் தவிப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 12:33 AM
திருப்புவனம்: திருப்புவனத்தில் தீயணைப்பு வாகனத்திற்கு தண்ணீர் நிரப்பும் வசதி இல்லாத நிலை தொடர்கிறது.
2013ல் திருப்புவனம் தனி தாலுகாவாக அறிவிக்கப்பட்ட பின் பல முறை திருப்புவனத்திற்கு தனியாக தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தும் இன்று வரை நிறைவேற்றப்படவில்லை.
திருப்புவனத்தைச் சுற்றிலும் 45 ஊராட்சிகளைச் சேர்ந்த 173 கிராமங்கள் உள்ளன. இக்கிராமங்களில் தீ விபத்து, நீர் நிலைகளில் சிக்குபவர்களை மீட்க 26 கி.மீ., துாரத்தில் உள்ள மானாமதுரையில் இருந்து தான் தீயணைப்பு வாகனம், வீரர்கள் வர வேண்டியுள்ளது.
இதனால் காலவிரயம் ஏற்படுவதுடன் விபத்துக்களில் உயிரிழப்பும் நேரிட்டு வருகின்றன.
தற்போது காற்று வீசும் காலம் என்பதாலும் வெயில் காலம் என்பதாலும் அடிக்கடி தீ விபத்துக்கள் நேரிட்டு வருகின்றன. திருப்புவனம் வந்து தீயை அணைத்த பின் மீண்டும் மானாமதுரை சென்று தான் தண்ணீர் நிரப்ப வேண்டி யுள்ளது. இதனால் வீண் எரிபொருள் செலவு ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனை தவிர்க்க பேரூராட்சி சார்பில் தீயணைப்பு வாகனத்திற்கு தண்ணீர் நிரப்ப கேட் வால்வு அமைப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
தீயணைப்பு நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறுகையில், தீயணைப்பு வாகனத்திற்கு மாதத்திற்கு 70 லிட்டர் டீசல் தான் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.
வாகனத்தில் அதிகபட்சம் 4 ஆயிரத்து 500 லிட்டர் தண்ணீர் தான் நிரப்ப முடியும், தீ விபத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப தண்ணீர் காலியாகி விட்டால் அக்கம் பக்கம் வீடுகள், கடைகளில் இருந்து தான் தண்ணீர் எடுக்க வேண்டியுள்ளது. வாகனத்தில் நிரப்ப முடிவதில்லை. திருப்புவனத்தில் தீயணைப்பு வாகனத்திற்கு தண்ணீர் நிரப்ப தற்காலிக ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும், என்றனர்.
திருப்புவனத்திற்கு தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்கப்படுவதற்கு முன் முதல் கட்டமாக தண்ணீர் நிரப்ப கேட் வால்வு அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.