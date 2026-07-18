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﻿ ஆடி முதல் வெள்ளி: கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்

﻿ ஆடி முதல் வெள்ளி: கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:22 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:22 AM

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காரைக்குடி: காரைக்குடியில் ஆடி வெள்ளியை முன்னிட்டு அம்மன் கோயில்களில் ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

அம்மனுக்கு உகந்த மாதமாக கருதப்படும் ஆடி மாதத்தில் அம்மன் கோயில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படும். ஆடி வெள்ளியன்று ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்வதோடு, கூழ் ஊற்றி நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவர்.

காரைக்குடி மீனாட்சிபுரம் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில், ஆடி முதல் வெள்ளியன்று அம்மனுக்கு பச்சை மஞ்சள் அரைத்து அபிஷேகம் செய்யப்படும். இதற்காக 350 கிலோ பச்சை மஞ்சள் அரைக்கும் பணி நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது.

நேற்று மதியம் அம்மனுக்கு மஞ்சள் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. ஜூலை 21 பால்குட நிகழ்ச்சி, ஜூலை 24 திருவிளக்கு பூஜை, ஜூலை 31 கணபதி ஹோமம் மற்றும் 1008 சங்காபிஷேகமும், ஆக.14 கோமாதா பூஜை வளையல் அலங்காரம் நடைபெறுகிறது. ஆடி வெள்ளியான நேற்று ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

*தேவகோட்டை தாலுகா கொத்தங்குடியில் இடையன் காளியம்மன் கோயில் உள்ளது.இங்கு ஆடித்திருவிழா கடந்த வாரம் தொடங்கியது. தினமும் அம்மனுக்கு அபிஷேக பூஜைகள் நடந்தன.

நேற்று ஆடி முதல் வெள்ளியை முன்னிட்டு அம்மனுக்கு அபிஷேகங்களை தொடர்ந்து சிறப்பு அலங்கார பூஜைகள் நடைபெற்றன. அதனைத் தொடர்ந்து 1300 பெண்கள் இடையன் காளியம்மன் முன்பு விளக்கேற்றி விளக்கு பூஜைகள் நடத்தி அம்மனை வழிபட்டனர்.

திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் அம்மன் கோயில்களில் நேற்று காலை பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர். பக்தர்கள் காப்பு கட்டி விரதத்தை துவக்கினர். ஆலமரத்து காளியம்மன், ராஜகாளியம்மன் கோயிலில் காலையில் கோ பூஜை நடந்தது.

தொடர்ந்து மூலவருக்கு அபிேஷகம் நடந்து சந்தனக்காப்பு அலங்காரத்தில் தீபாராதனை நடந்தது. கடைசி வெள்ளியன்று பக்தர்கள் பால்குடம், அக்னிச்சட்டி, அலகு குத்தி பூக்குழி இறங்குதல் உள்ளிட்ட நேர்த்திக்கடன் அம்மனுக்கு செலுத்துவர்.

பலரும் நேற்று காப்புக்கட்டி விரதம் துவங்கினர். புதுப்பட்டி மாவடியூத்து காளியம்மன் கோயில், தென்மாப்பட்டு சமயபுரம் மாரியம்மன் உள்ளிட்ட அம்மன் கோயில்களிலும் பக்தர்கள் காப்பு கட்டி விரதம் துவங்கினர்.

திருப்புவனம்: மடப்புரம் பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் நேற்று ஆடி முதல் வெள்ளியை முன்னிட்டு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அம்மனை தரிசிக்க குவிந்தனர்.

மதியம் ஒரு மணிக்கு உச்சி கால பூஜை தொடங்கியது.

விநாயகர், அய்யனார் மற்றும் பரிவார தேவதைகளுக்கு பூஜை செய்த பின் அம்மனுக்கு ஏழு வகையான தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. உச்சி கால பூஜையை காண குவிந்திருந்த பக்தர்கள் தீபாராதனை காட்டிய பின் அம்மனை நோக்கி சாமியாடினர்.

பக்தர்களுக்கு எலுமிச்சம்பழம் பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது. பக்தர்கள் சிரமமின்றி தரிசனம் செய்ய தடுப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன. அரசு பஸ்கள் தவிர மற்ற வாகனங்கள் அனைத்தும் வாகன பார்க்கிங் பகுதியை சுற்றி செல்லுமாறு மாற்றியிருந்ததால் தரிசனம் முடிந்த பக்தர்கள் விரைவாக வெளியேற வசதியாக இருந்தது.

மானாமதுரை: மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி அம்மன்,தயாபுரம் முத்துமாரியம்மன்,எஸ்.கரிசல்குளம் கேட்ட வரம் தரும் முத்துமாரியம்மன், ராம்நகர் நாகநாதர் உள்ளிட்ட கோயில்களிலும், தாயமங்கலம் முத்துமாரியம்மன் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் உள்ள அம்மன் கோயில்களில் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை நடைபெற்றது. பெண்கள் மஞ்சள் கயிறு கட்டியும், எலுமிச்சை மாலை சாத்தியும், மாவிளக்கு ஏற்றியும் வழிபட்டனர்.

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