இடைக்காட்டூர் சர்ச்சில் முதல் வெள்ளி வழிபாடு

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ADDED : நவ 06, 2026 06:29 PM
மானாமதுரை: இடைக்காட்டூர் சர்ச்சில்
இன்று (நவ.,6) நடைபெற்ற மாத முதல் வெள்ளி வழிபாட்டில் ஏராளமானவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
திரு இருதய ஆண்டவர் சர்ச்சில் மாதந்தோறும் முதல் வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு வழிபாடு நடைபெறுவது வழக்கம். இதில் மதுரை,சிவகங்கை, ராமநாதபுரம்,திருச்சி மற்றும் வெளிமாநிலங்கள்,வெளிநாடுகளில் இருந்து கிறிஸ்தவர்கள் பிரார்த்தனை செய்து வருகின்றனர். இன்று நவம்பர் முதல் வெள்ளி வழிபாட்டை முன்னிட்டு நடைபெற்ற முதல் திருப்பலியை சகாய நகர் போஸ்கோ மைய பாதிரியார் மரியதாஸ் தலைமையில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட பாதிரியார்கள் துவக்கி வைத்தனர். மதுரை பாதிரியார் செங்கோல் தலைமையில் மாலை 6:00 மணிக்கு பாதிரியார்கள் பிரான்சிஸ் ஜெயபதி, தாமஸ்,ரமேஷ், பிரின்ஸ்,வின்சென்ட்,அருளானந்தம் அமல்ராஜ்,அந்தோணி திருப்பலி நடத்தி வைத்தனர்.
ஏற்பாடுகளை திருத்தல அதிபர் ஜான் வசந்தகுமார் தலைமையில் மரியின் ஊழியர் சபை அருள் சகோதரிகள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் செய்திருந்தனர்.