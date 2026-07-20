/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ வீர அழகர் கோயிலில் கொடியேற்றம்
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 05:54 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM
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மானாமதுரை:மானாமதுரை வீர அழகர் கோயிலில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவ விழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் துவங்குகிறது.
இக் கோயிலில் விழா தொடர்ந்து 10 நாட்கள் நடைபெறும். விழா நாட்களின் போது சுவாமி பல்வேறு வாகனங்களில் மண்டகப்க்கு எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்க உள்ளார். (ஜூலை 21) காலை 6:45 மணியிலிருந்து 7:45 மணிக்குள் கொடியேற்றத்துடன் துவங்குகிறது. திருக்கல்யாணம் வரும் 26ம் தேதி இரவு 7:35 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. 29ம் தேதி மாலை 5:45 மணிக்கு தேரோட்டமும், 30ம் தேதி பட்டத்தரசி கிராம மண்டகப்படியில் தீர்த்தவாரி உற்சவ நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது.