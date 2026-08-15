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மடப்புரத்தில் அலைமோதிய பக்தர்கள்

மடப்புரத்தில் அலைமோதிய பக்தர்கள்

ADDED : ஆக 14, 2026 03:41 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 03:41 PM

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திருப்புவனம், ஆக.15-

மடப்புரம் பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் நேற்று ஆடி கடைசி வெள்ளியை முன்னிட்டு பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது.

பிரசித்தி பெற்ற காளி கோயில்களில் மடப்புரம் பத்ரகாளியம்மன் கோயிலும் ஒன்று. இங்கு ஆடி வெள்ளிக்கிழமை கூட்டம் அலைமோதுவது வழக்கம்

நேற்று ஆடி கடைசி வெள்ளியை முன்னிட்டு அதிகாலை முதலே பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. மதியம் ஒரு மணி உச்சி கால பூஜைக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்தனர். அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தன.

ஏழு வித தீபாராதனை காட்டப்பட்ட பின் பக்தர்களுக்கு எலுமிச்சம்பழம் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.போலீசார் கோயில் வாசல், கோயில் வளாகம் உள்ளிட்டவற்றில் பக்தர்களுக்காக பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர். இதனால் பக்தர்கள் நெரிசலின்றி அம்மனை தரிசனம் செய்து சென்றனர்.

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