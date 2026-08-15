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மடப்புரத்தில் பூக்குழி

மடப்புரத்தில் பூக்குழி

ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM

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திருப்புவனம்,ஆக.15-

மடப்புரம் பாண்டிமுனீஸ்வரர் கோயிலில் 12 வது ஆண்டு பூக்குழி இறங்கும் விழா மற்றும் பால்குடம், பொங்கல் விழா நடந்தது.

மடப்புரம் பாண்டிமுனீஸ்வரர் கோயிலில் வருடம் தோறும் ஆடியில் பக்தர்கள் விரதம் இருந்து பூக்குழி இறங்கி நேர்த்தி கடன் செலுத்துவது வழக்கம். இந்தாண்டு நேற்று காலை எட்டு மணிக்கு பிரம்ம ஞான தீர்த்தத்தில் நீராடி அங்கிருந்து ஊர்வலமாக பால்குடம் ஏந்தி முனீஸ்வரருக்கு அபிஷேகம் செய்தனர்.

கோயில் வாசலில் விரதமிருந்த பக்தர்கள் பூக்குழி இறங்கி நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர். ஆடி கடைசி வெள்ளியை முன்னிட்டு பக்தர்கள் பொங்கல் வைத்து பாண்டிமுனீஸ்வரரை வழிபட்டனர்.

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