/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கால்பந்து போட்டி
UPDATED : அக் 27, 2026 07:18 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:16 PM
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காரைக்குடி: காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலை கல்லுாரிகளுக்கு இடையேயான கால்பந்து போட்டியில், அழகப்பா அரசு கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகள் அணி 2 ம் இடம் பிடித்து கோப்பையை வென்றது.
ராமநாதபுரம் செய்யது அம்மாள் கல்லுாரியில் கால்பந்து போட்டி நடந்தது. இதில், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஏராளமான கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகள் அணிகள் பங்கேற்றன. இறுதி போட்டியில் காரைக்குடி அழகப்பா அரசு கல்லுாரி மாணவர் மற்றும் மாணவிகள் அணி 2 ம்இடம் பிடித்து கோப்பையை வென்றது. இம்மாணவர்களை கல்லுாரி முதல்வர் வசந்தி, உடற்கல்வி இயக்குனர் அசோக்குமார் பாராட்டினர்.