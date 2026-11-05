/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/வேட்டையை தடுக்க வனத்துறை ரோந்து
UPDATED : நவ 04, 2026 11:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:09 AM
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திருப்புத்துார்: மாவட்ட அளவில் வனப்பகுதிகளில் வனத்துறையினர் தீபாவளியை முன்னிட்டு நடைபெறும் வேட்டையாடுதலை தடுப்பதற்காக இரவு ரோந்து பணியை துவக்குகின்றனர்.
சிவகங்கை மாவட்ட வனப்பகுதிகளில் புள்ளி மான், மயில், மலைப்பாம்பு, காட்டுமாடு, முயல், நாட்டு ஆமை, பறவைகள் உள்ளிட்ட வன உயிரினங்கள் உள்ளன. இவற்றை வேட்டையாடுவது முற்றிலுமாக தடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பாரி வேட்டை, தீபாவளி போன்ற நாட்களில் சிலர் முயல் போன்றவற்றை வேட்டையாடுகின்றனர்.
இதைத் தவிர்க்க தீபாவளியை முன்னிட்டு வனத்துறையினர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இரவு ரோந்து செல்ல உள்ளனர்.