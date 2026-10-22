/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/பெண்ணிடம் ரூ.1.65 லட்சம் மோசடி
UPDATED : அக் 20, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 20, 2026 03:56 PM
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சிவகங்கை: திருப்புவனம் அருகே மாரநாடு பெண்ணிடம் மொபைல் ஆப் மூலம் ரூ.1.65 லட்சம் மோசடி செய்த நபர் குறித்து சிவகங்கை சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
சிவகங்கை மாரநாடு பகுதியை சேர்ந்தவர் சரண்யா 33. இவரது போனிற்கு கடந்த 15ஆம் தேதி ஒரு லிங்க் வந்துள்ளது. அதை தெரியாமல் அவர் பதிவிறக்கம் செய்தார். அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்து இரண்டு தவணைகளாக ரூ. ஒரு லட்சத்து 65 ஆயிரம் திருடுபோனது. சரண்யா இழந்த பணத்தை மீட்டு தருமாறு சிவகங்கை சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார்.