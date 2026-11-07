இலவச தொழிற்பயிற்சி

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ADDED : நவ 04, 2026 08:00 PM
திருப்புத்துார்: பிள்ளையார்பட்டி பி.என்.பி.,உழவர் பயிற்சி மையத்தில் நடைபெறும் இலவச தொழிற்பயிற்சியில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பயிற்சி மையத்தில் ஒரு நாள் பயிற்சியாக நவ.,12 ல் ஏபிசி மால்ட்,பீட்ரூட் மால்ட் தயாரித்தல், நவ.,13ல் மணப்பெண் புடவை மடிப்பு அலங்கார பயிற்சி, நவ.,17 ல் நுண்கீரைகளில் மதிப்புக்கூட்டுதல், நவ.,18 ல் உடனடி உணவு ரெடிமிக்ஸ் உணவு தயாரித்தல், நவ.,19ல் மூலிகை சூப் தயாரித்தல், நவ.,21ல் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை அமைத்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பயிற்சி, நவ.,23 ல் ஆடு வளர்ப்பு பயிற்சி, நவ.,27 ல் இயற்கை வேளாண்மை சாகுபடி களப்பயிற்சி நடைபெறும்.
இரண்டு நாள் பயிற்சிகளாக நவ.,20ல் மூலிகை நாப்கின் தயாரித்தல்(பெண்களுக்கு மட்டும்), நவ.,25ல் துணிகளில் ஓவியம் வரைதல், களிமண் மூலம் நகைகள் தயாரித்தல் பயிற்சி, ஏழுநாள் பயிற்சியாக நவ.,16ல் பட்டை வயர் கூடை பின்னுதல் பயிற்சி நடைபெறும். பயிற்சி பெற விரும்புபவர்கள் அலைபேசி : 94885 75716 ல் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.